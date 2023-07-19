﻿Появился злой двойник ChatGPT, для которого нет запретных тем

Александр

Фото: Unsplash

Исследователи сетевой безопасности обнаружили в интернете нейросетевого чат-бота WormGPT. Он работает примерно так же, как ChatGPT или Google Bard, но, в отличие от них, не ограничивает свои ответы и предоставляет информацию без какой-либо цензуры.

В описании возможностей WormGPT указано, что этот бот использует языковую модель GPTJ, которая отличается от ChatGPT тем, что содержит гораздо меньше ограничений. WormGPT используется злоумышленниками для написания зловредного кода, поиска и генерирования противозаконного и потенциально опасного контента, а также помощи в создании новых мошеннических схем. К примеру, он может в огромных объёмах создавать фишинговые письма, нацеленные на кражу конфиденциальных данных у организаций и взлома их компьютерных систем.

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Для работы с WormGPT не требуются какие-либо особенные навыки. Пользователь пишет запрос обычным языком, кратко описывая, какой результат он хочет получить, а после предоставления ответа может дать дополнительные сведения, тем самым корректируя итоговый результат. ИБ-специалисты бьют тревогу, они считают, что WormGPT далеко не последний из подобных чат-ботов, а со временем возможности таких проектов будут совершенствоваться, благодаря чему интернет-мошенники и хакеры получат доступ к очень мощным инструментам.

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