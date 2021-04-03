Софт

Как сообщает «Коммерсантъ», почти все приложения, которые с 1 апреля должны быть предустановлены на смартфоны и планшеты, содержат скрытые аналитические трекеры и передают сведения о пользователях на зарубежные серверы. 

Компания АНО «Информационная культура» провела исследование и выяснила, что данные от предустановленных приложений получают Google, Yahoo, Microsoft, Huawei и Facebook. Трекеры есть почти во всех приложениях, обязательных для предустановки, включая приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», а также «Госуслуги». В них используются аналитические механизмы Google AdMob, Facebook Ads и других компаний.

Компании, разработавшие эти приложения, сообщили, что обойтись без аналитических трекеров очень сложно. Они также отметили, что не передают зарубежным компаниям личные данные россиян. «Жучков» нет только в приложении платежной системы «Мир», поскольку она работает полностью автономно и не зависит от зарубежных компаний.


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