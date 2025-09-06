﻿Преступники маскируются под начальство в рабочих чатах



Мошенники разработали новую схему обмана: они создают фейковые рабочие чаты от имени руководства компаний и имитируют официальный бот портала «Госуслуги». Преступники обращаются к сотрудникам якобы возглавляемых ими организаций с требованием перевести архив работников на электронные носители и удалить из системы уволенных, используя для подтверждения поддельного бота в Telegram. Эта схема направлена на получение доступа к личным кабинетам пользователей на государственном портале.

Для реализации атаки злоумышленники предлагают перейти по ссылке и ввести номер телефона, после чего жертва получает SMS с шестизначным кодом подтверждения. Когда пользователь передает этот код в чат, мошенники получают полный доступ к его аккаунту на «Госуслугах», что позволяет им совершать различные противоправные действия от имени владельца учетной записи.МВД России ранее уже предупреждало о схожих мошеннических схемах, включая операции с оплатой ЖКУ через Telegram. Ведомство подчеркивает, что официальные сервисы никогда не запрашивают коды подтверждения через мессенджеры или по телефону, и рекомендует не реагировать подозрительные сообщения.Для защиты от подобных атак специалисты советуют никогда не передавать коды из SMS третьим лицам, проверять подлинность чатов через официальные каналы связи и использовать двухфакторную аутентификацию. Важно помнить, что настоящий бот «Госуслуг» не работает через Telegram и не запрашивает конфиденциальную информацию через сторонние платформы.