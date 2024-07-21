Придуман лучший способ избавиться от телефонного спама

Александр



Пользовательница Reddit с ником Hotdogwater88888 рассказала, как ей удалось избавиться от назойливых спамеров, которые периодически звонили ей по телефону. Она живёт в США, но этот метод наверняка будет эффективен и в других странах.

По словам женщины, когда ей поступал звонок, она отвечала на него, а после того как выяснялось, что звонящий навязывает какие-то услуги, она делала то же самое — например, говорила, что работает в цветочном магазине, сейчас у них проходит акция с бесплатной доставкой любых букетов и интересовалась адресом доставки. Спамеры обычно моментально бросали трубку, а через какое-то время исключили её номер из своих баз и вообще перестали звонить.

Женщина уточняет, что спам-звонки перестали её раздражать, даже наоборот — она с нетерпением ждала, что позвонит очередная «жертва», чтобы потренировать на ней изобретательность и деловые навыки. Другая участница обсуждения ветки на Reddit поделилась ещё одним забавным лайфхаком: когда ей поступал звонок от спамера, она шла к своей маленькой дочери, говорила, что позвонил человек, который хочет знать в всё о её коллекции кукол Барби, и передавала ей телефон.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Мошенники приготовились: Tele2 разрешил переоформлять симку без визита в офис
Мошенники научились ловко разводить тех, кто любит смотреть YouTube
Роскомнадзор готовит удар по самому чувствительному месту телефонных мошенников

Рекомендации

Рекомендации

Встроенные приложения на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco оказались вредоносными

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+1060
Dmitriy
Мля... Пиндосьи бредни сюда? Кузнецофф, совсем идеи кончились?
Сегодня в 12:39
#
ierom
+115
ierom
это какое то заболевание)) надеюсь не заразное)))
53 минуты назад
#
+938
hate_u
Чепуха. На место одних спамеров ВСЕГДА приходят другие. Это так же бесполезно, как просить девушку из колл-центра оператора/провайдера/банка «поставить галочку, чтобы мне больше не звонили».
52 минуты назад
#