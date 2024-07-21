Придуман лучший способ избавиться от телефонного спама

Пользовательница Reddit с ником Hotdogwater88888 рассказала, как ей удалось избавиться от назойливых спамеров, которые периодически звонили ей по телефону. Она живёт в США, но этот метод наверняка будет эффективен и в других странах.
По словам женщины, когда ей поступал звонок, она отвечала на него, а после того как выяснялось, что звонящий навязывает какие-то услуги, она делала то же самое — например, говорила, что работает в цветочном магазине, сейчас у них проходит акция с бесплатной доставкой любых букетов и интересовалась адресом доставки. Спамеры обычно моментально бросали трубку, а через какое-то время исключили её номер из своих баз и вообще перестали звонить.
Женщина уточняет, что спам-звонки перестали её раздражать, даже наоборот — она с нетерпением ждала, что позвонит очередная «жертва», чтобы потренировать на ней изобретательность и деловые навыки. Другая участница обсуждения ветки на Reddit поделилась ещё одним забавным лайфхаком: когда ей поступал звонок от спамера, она шла к своей маленькой дочери, говорила, что позвонил человек, который хочет знать в всё о её коллекции кукол Барби, и передавала ей телефон.
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