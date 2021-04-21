



Специалисты по информационной безопасности из фирмы Human Security выявили в Play Маркете 29 вредоносных приложений, переназначенных для просмотра телевизионных каналов и фильмов. Они превращали смартфоны, планшеты и телевизионные приставки в бот-фермы для нелегального заработка на рекламе.



Приложения действительно вещали видеоконтент — иногда легальный, но по большей части пиратский, что никого не удивляет на Android. Вместе с тем они в фоновом режиме связывались с сервером рекламной сети и имитировали просмотр рекламы. Ежедневно через эти приложения проходило в общей сложности проходило около 650 миллионов рекламных объявлений.



Рекламодатели не подозревали, что просмотры их объявлений накручиваются таким образом. Рекламная сеть списывала с них деньги и делилась отчислениями с мошенниками. Пользователи тоже ничего не замечали, но для них это даже хорошо, ведь трансляции не прерывались рекламой, поскольку она запускалась без звука в фоновом режиме. Однако более часты показ объявлений мог привести к увеличению потребления трафика и усиленной нагрузке на процессор, что снижало автономность мобильных устройств.



Схожая схема была обнаружена в 36 приложениях в магазине Roku, но масштаб накрутки рекламы на этой платформе был намного меньше. Google и Roku удалили вредоносные приложения из своих магазинов и сейчас решают вопрос о возмещении средств рекламодателям. Злоумышленников разыскивает полиция, но надежд на то, что они будут найдены, немного, поскольку обычно такие люди хорошо шифруются и в итоге остаются безнаказанными.







