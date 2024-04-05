Безобидные приложения из «Play Маркета» обчистили пользователей Android на миллионы долларов

Александр


Мошенники научились размешать в «Play Маркете» приложения чуть ли не в промышленных масштабах. Стоит модераторам удалить одно — как вместо него они выкладывают ещё несколько таких же.

Сайт AndroidHeadlines выяснил, что недавно компания Google очистила «Play Маркет» от 87 мошеннических приложений, замаскированных под криптовалютные биржи и инвестиционные проекты. Пользователям предлагался обмен средств по очень выгодному курсу, и поначалу человек получал даже больше, чем заносил, а когда отваживался на крупный обмен в предвкушении огромного заработка, взамен исходящего перевода ему ничего не выплачивалось.

По какой-то причине встроенные в «Play Маркет» механизмы защиты не находили в этих приложениях ничего подозрительного. Обладатели Android-устройств считали, что официальный магазин не может распространять мошеннические приложения, пользоваться ими вполне безопасно, но это ошибочное мнение.

Специалисты Google потратили на расследование деятельности мошенников 75 тысяч долларов и выяснили, что за размещением 87 приложений стояли всего два человека из Китая и Гонконга. Сейчас их ищет полиция, а Google надеется вернуть потраченное через суд. Пострадавшими от этих приложений признано более ста тысяч человек по всему миру, они отдали мошенникам от нескольких десятков долларов до десятков тысяч долларов, а общая сумма, на которую незаконно обогатились преступники, исчисляется миллионами долларов.

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Комментарии

Lord
+602
Lord
Судя по тому, как давят на apple с альтернативным магазином приложений, этим двум человекам будет место для продолжения деятельности.
5 апреля 2024 в 14:31
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Анна Рузнецова
+5
Анна Рузнецова
нефиг херню устанавливать всякую
5 апреля 2024 в 15:07
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+162
MusicXpess
Ну если Гугл не может разобраться у себя, боюсь представить что творится в других маркетах.
5 апреля 2024 в 16:54
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