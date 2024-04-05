Безобидные приложения из «Play Маркета» обчистили пользователей Android на миллионы долларов

Мошенники научились размешать в «Play Маркете» приложения чуть ли не в промышленных масштабах. Стоит модераторам удалить одно — как вместо него они выкладывают ещё несколько таких же.
Сайт AndroidHeadlines выяснил, что недавно компания Google очистила «Play Маркет» от 87 мошеннических приложений, замаскированных под криптовалютные биржи и инвестиционные проекты. Пользователям предлагался обмен средств по очень выгодному курсу, и поначалу человек получал даже больше, чем заносил, а когда отваживался на крупный обмен в предвкушении огромного заработка, взамен исходящего перевода ему ничего не выплачивалось.
По какой-то причине встроенные в «Play Маркет» механизмы защиты не находили в этих приложениях ничего подозрительного. Обладатели Android-устройств считали, что официальный магазин не может распространять мошеннические приложения, пользоваться ими вполне безопасно, но это ошибочное мнение.
Специалисты Google потратили на расследование деятельности мошенников 75 тысяч долларов и выяснили, что за размещением 87 приложений стояли всего два человека из Китая и Гонконга. Сейчас их ищет полиция, а Google надеется вернуть потраченное через суд. Пострадавшими от этих приложений признано более ста тысяч человек по всему миру, они отдали мошенникам от нескольких десятков долларов до десятков тысяч долларов, а общая сумма, на которую незаконно обогатились преступники, исчисляется миллионами долларов.
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