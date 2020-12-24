В качестве меры для защиты личной информации Apple будет требовать от разработчиков приложений для iPhone и iPad получения разрешения на отслеживание активности пользователей в других приложения и на веб-сайтах в целях показа персонализированной рекламы. Эта инициатива должна запуститься в начале следующего года.
Уведомления с таким запросом для пользователей начали появляться в первой бете iOS 14.4, выпущенной на прошлой неделе. На скриншоте демонстрируется игра NBA, запрашивающая разрешение на отслеживание пользовательской активности, а более мелким шрифтом в окошке сообщается, что данные будут использоваться для показа «лучших и персонализированных» рекламных сообщений. Новый запрос также обнаружили в некоторых приложениях и на более ранних версиях iOS 14.
Публичная версия iOS 14.4 должна выйти в январе или феврале, а это совпадает с ранее обозначенными временными рамками «в начале года». Изначально Apple планировала запустить эту функцию в сентябре, но решила отложить её, чтобы дать разработчикам больше времени на подготовку.
На прошлой неделе Facebook заявил, что новое требования Apple нанесет ущерб малому бизнесе. В компании Марка Цукерберга также добавили, что этот шаг в первую очередь касается прибыли, а не конфиденциальности. В ответ купертиновцы заявили, что пользователи заслуживают прозрачности в вопросе отслеживания активности и инструментов контроля.
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Уведомления с таким запросом для пользователей начали появляться в первой бете iOS 14.4, выпущенной на прошлой неделе. На скриншоте демонстрируется игра NBA, запрашивающая разрешение на отслеживание пользовательской активности, а более мелким шрифтом в окошке сообщается, что данные будут использоваться для показа «лучших и персонализированных» рекламных сообщений. Новый запрос также обнаружили в некоторых приложениях и на более ранних версиях iOS 14.
Публичная версия iOS 14.4 должна выйти в январе или феврале, а это совпадает с ранее обозначенными временными рамками «в начале года». Изначально Apple планировала запустить эту функцию в сентябре, но решила отложить её, чтобы дать разработчикам больше времени на подготовку.
На прошлой неделе Facebook заявил, что новое требования Apple нанесет ущерб малому бизнесе. В компании Марка Цукерберга также добавили, что этот шаг в первую очередь касается прибыли, а не конфиденциальности. В ответ купертиновцы заявили, что пользователи заслуживают прозрачности в вопросе отслеживания активности и инструментов контроля.
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Осознание того, что кто-то бесплатно получает твои данные в целях личного обогащения вообще убивает, с учетом того, что раньше даже не было особой возможности понять какие именно и запретить это безобразие.