Ярлыки конфиденциальности приложений предназначены для предоставления информативной информации о собираемых пользовательских данных. С их помощью потребители должны узнать больше о программах, которые они загружают. Однако, издание Washington Post сообщает, что довольно много программного обеспечения показывает ложную информацию.
WP провело выборочную проверку приложений в цифровом магазине Apple и обнаружило, что среди результатов не хватает информации. В отчете указано, что более половины проверенного софта содержит недостоверную или ложную информацию.
«Я загрузил приложение для снятия напряжения Satisfying Slime Simulator, получившее высокую оценку за конфиденциальность. Оказалось, что оно скрыто собирает и отправляет информацию в Facebook, Google и другие компании. Программы по-прежнему могут под капотом следить за нашими действиями в целях показа таргетированной рекламы, а также с возможностью продажи или передачи данных властям.
Проверив пару десятков приложений, я обнаружил, что их ярлыки конфиденциальности вводят в заблуждение или категорически неточны. Среди них популярная игра Match 3D, социальная сеть Rumble и другие», — Washington Post.
В издании отмечают, что Apple не проверяет информацию и полагается на разработчиков. Компания реагирует на неточность в ярлыках только в том случае, если ей стало известно о наличии проблемы. Получается, что указываемые ярлыки конфиденциальности не проверяются до публикации программного обеспечения.
Журналист Washington Post подчеркнул, что даже после того, как он отправил в Apple список сомнительных приложений, купертиновцы не ответили на его запрос, а программы с неточными ярлыками конфиденциальности всё еще доступны в App Store.
Apple заявляет, что проводит проверку информации, размещаемой в ярлыках конфиденциальности. Возможно, если в этом случае возникают проблемы с неточностью, то компания может обратиться к разработчику и запросить изменения. Купертиновцы ранее сообщали, что эта функция пока всё еще находится в стадии разработки. Apple предстоит наладить процессы аудита информации, в противном случае новая инициатива в текущем виде попросту бесполезна.
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