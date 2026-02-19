Top.Mail.Ru

Принимать подарки на 23 февраля и 8 марта стало очень опасно

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня в России традиционно активизируются мошенники, использующие праздничную тематику для обмана граждан. Злоумышленники маскируются под сотрудников служб доставки крупных сетевых магазинов, маркетплейсов и цветочных салонов, их схема обмана строится на психологическом давлении и попытке заставить человека сообщить конфиденциальные данные.

Типичный звонок начинается с фразы «Вас беспокоят из службы доставки», после чего мошенник сообщает о якобы возникшей проблеме с заказом, срочной доставке или ошибочном оформлении покупки. Для решения вымышленной проблемы от жертвы требуют назвать код из SMS или пароль из сообщения, что на самом деле является попыткой получить доступ к аккаунтам человека в «Госуслугах», банковских приложениях или социальных сетях.

В праздничный период также фиксируется рост фишинговых рассылок и создания поддельных интернет-магазинов. Злоумышленники заманивают покупателей предложениями о праздничных скидках и крупных распродажах, которые оказываются ловушкой для получения персональных данных и реквизитов банковских карт. Также активизируются массовые рассылки о выигрыше в несуществующих акциях крупных компаний. Отдельную опасность представляют мошенники, предлагающие оплатить символическую комиссию для получения подарка или приза. После перевода денег жертва не получает обещанный товар, а средства уходят на счета преступников. В такие моменты люди теряют бдительность, стремясь успеть сделать подарки близким или поверив в удачу с выигрышем.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют проявлять максимальную осторожность при получении звонков или сообщений от имени служб доставки. Ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам данные банковских карт, коды из SMS или мессенджеров, даже если звонящий представляется сотрудником известной компании. Для проверки информации о заказе или акции следует использовать только официальные приложения сервисов. Не рекомендуется переходить по ссылкам из сообщений и электронных писем от незнакомых людей, а информацию о розыгрышах и скидках необходимо перепроверять через легитимные каналы компаний.

