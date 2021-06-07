Компания Apple гордится высоким уровнем приватности и защищённости устройств и сервисов. Но бывают исключения, за которые ей потом приходится нести ответственность.
Издание The Telegraph рассказало о вопиющем случае: 21-летняя студентка отдала свой айфон в ремонт, а потом увидела, что её интимные фотографии и видео оказались выложены в принадлежащем ей фейсбук-аккаунте. Файлы были загружены в соцсеть с уже отремонтированного устройства.
Как выяснилось, таким образом развлекались сотрудники сервисного центра в Калифорнии, который принадлежит компании Pegatron, сотрудничающей с Apple. В открытом доступе на Facebook оказалось около десятка снимков и одно видео сексуального характера, причём всё было обставлено так, будто девушка сама выложила откровенный контент. Друзья сообщили ей, что на её странице появился интим — и только после этого она зашла в свой аккаунт с другого устройства и почистила альбомы.
Пострадавшая подала в суд на Apple, обвинив компанию во вмешательстве в её личную жизнь и причинении морального ущерба. Провинившихся сотрудников вычислили и уволили. Компания Apple заявила изданию The Telegraph, что к контрагенту, допустившему утечку чувствительной информации, были применены меры, и с тех пор значительно ужесточён контроль за соблюдением приватности пользовательских данных.
Инцидент произошёл ещё в 2016 году, однако журналистам стало известно о нём лишь сейчас, спустя пять лет. Чтобы уладить недоразумение и избежать широкой огласки, компания Apple выплатила пострадавшей в досудебном порядке несколько миллионов долларов (сколько именно, не уточняется, но девушка просила 5 миллионов).
Apple советует пользователям, обращающимся в сервисные центры, убирать пароль с устройства или указывать его на бумажке, чтобы мастер мог зайти в систему и проверить работоспособность различных функций. Правда, перед снятием пароля нужно сбрасывать смартфон к заводским настройкам, чтобы в памяти не осталось личных данных. Это возможно далеко не всегда — например, когда у смартфона повреждён экран, сбросить память до ремонта не получится.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Сама нарушила правила.
Кроме ого, для чего в телефоне держать интимные фото?
А кроме того это мой телефон что хочу то и храню.
Думаю, что после волны пересылок Дзюбы год назад данное видео было у каждого десятого в стране, поэтому ничего тут аморального я не вижу.
Прежде чем нести устройство в магазин Apple Store, авторизованный сервисный центр компании Apple или в центр оператора связи, выполните перечисленные ниже действия. Если устройство не включается или не реагирует на команды, постарайтесь выполнить как можно больше из этих действий.
1. Создайте резервную копию данных устройства iOS.
2. Подготовьте свой пароль к Apple ID. При оформлении некоторых ремонтов необходимо удалить с устройства все данные и отключить функцию «Найти iPhone», а для этого потребуется пароль к Apple ID.
Вы доверите свой пароль кому либо в сервисном центре?!
Думаю нет
Если Apple потребуется снести Ваш телефон, это и без Вас сделают. Но чтобы это было официально, Вы должны отвязать Ваш iPhone от iCloud и всё
И в этом случае, если в сервисном центре потребуется сбросить до заводских, зажимаются две клавиши, и накатывается актуальная iOs
Ваше участие в этом уже не требуется
в чем логика? это элементарное вмешательство в личное пространство. получается: сбрось пароль, отключи найти айфон и ничем незащищенные данные документов в облаках, списки паролей в заметках, доступы в банковские приложения и всяческие государственные приложения.. отдай сотрудникам сц которые будут делать всё что захотят. правильно девица засудила эппл, очень правильно.