Apple

Компания Apple гордится высоким уровнем приватности и защищённости устройств и сервисов. Но бывают исключения, за которые ей потом приходится нести ответственность.

Издание The Telegraph рассказало о вопиющем случае: 21-летняя студентка отдала свой айфон в ремонт, а потом увидела, что её интимные фотографии и видео оказались выложены в принадлежащем ей фейсбук-аккаунте. Файлы были загружены в соцсеть с уже отремонтированного устройства.

Как выяснилось, таким образом развлекались сотрудники сервисного центра в Калифорнии, который принадлежит компании Pegatron, сотрудничающей с Apple. В открытом доступе на Facebook оказалось около десятка снимков и одно видео сексуального характера, причём всё было обставлено так, будто девушка сама выложила откровенный контент. Друзья сообщили ей, что на её странице появился интим — и только после этого она зашла в свой аккаунт с другого устройства и почистила альбомы.

Пострадавшая подала в суд на Apple, обвинив компанию во вмешательстве в её личную жизнь и причинении морального ущерба. Провинившихся сотрудников вычислили и уволили. Компания Apple заявила изданию The Telegraph, что к контрагенту, допустившему утечку чувствительной информации, были применены меры, и с тех пор значительно ужесточён контроль за соблюдением приватности пользовательских данных.

Инцидент произошёл ещё в 2016 году, однако журналистам стало известно о нём лишь сейчас, спустя пять лет. Чтобы уладить недоразумение и избежать широкой огласки, компания Apple выплатила пострадавшей в досудебном порядке несколько миллионов долларов (сколько именно, не уточняется, но девушка просила 5 миллионов).

Apple советует пользователям, обращающимся в сервисные центры, убирать пароль с устройства или указывать его на бумажке, чтобы мастер мог зайти в систему и проверить работоспособность различных функций. Правда, перед снятием пароля нужно сбрасывать смартфон к заводским настройкам, чтобы в памяти не осталось личных данных. Это возможно далеко не всегда — например, когда у смартфона повреждён экран, сбросить память до ремонта не получится.


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