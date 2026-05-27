Приватности в российском интернете стало ещё меньше

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) опубликовало приказ, который существенно расширяет перечень сведений, обязательных для сбора и передачи операторами связи силовым ведомствам через систему технических средств обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Согласно новым требованиям, по запросу уполномоченных органов операторы теперь должны предоставлять паспортные данные абонентов, их адреса (как регистрации, так и фактического проживания), индивидуальные номера налогоплательщиков (ИНН), а также банковские реквизиты и сведения о счетах. В расширенный список также вошли IP-адреса, доменные имена, логины для доступа к ресурсам, точные географические координаты и организационные сведения, позволяющие идентифицировать юридические лица.В Минцифры заявили, что установка необходимого оборудования на сетях связи и сбор такого объёма информации необходимы для обеспечения безопасности страны и граждан. Прежние требования к операторам были «гораздо более рамочными», а новый приказ призван закрыть технологические пробелы в системах слежения и сделать сбор данных всеобъемлющим. Документ уточняет технические способы обмена информацией между операторами и силовиками: системы должны взаимодействовать через язык запросов GraphQL, протокол WebSocket и интерфейсы HTTP. При этом обязанность передавать сведения о пользователях распространяется абсолютно на всех провайдеров без исключения в соответствии с требованиями так называемого «пакета Яровой», а установка оборудования СОРМ обязательна для всех операторов с июля 2018 года.Нововведения могут создать дополнительные трудности для небольших провайдеров, поскольку стоимость внедрения даже минимального программно-аппаратного комплекса СОРМ составляет около пяти миллионов рублей, что может быть сопоставимо с годовой выручкой. В этой связи на рынке может получить развитие услуга так называемого «аутсорсинга», когда крупные операторы, уже имеющие необходимое оборудование, будут предоставлять более мелким компаниям возможность передавать данные через свои системы.