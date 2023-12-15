Привязывать карты к маркетплейсам стало опасно

Специалисты Росконтроля дали рекомендации пользователям маркетплейсов. Они призвали не привязывать туда основные банковские карты и по возможности пользоваться виртуальными картами, которые легко заблокировать и перевыпустить.
Некоторые маркетплейсы не позволяют пользователям удалять привязанные карты, а лишь скрывают их из личного кабинета. Из-за этого пользователь теряет контроль над своими финансами и рискует нарваться на неожиданное списание. Такие случаи уже известны: деньги могут списать с вашей карты даже за покупки, которые вы не совершали (например, если вы однажды позволите кому-нибудь расплатиться своей картой, а затем у человека не будет собственных средств для оплаты товара).
Добиться действительного удаления платёжных данных от маркетплейса не так просто, поскольку необходимо сообщать точные номера всех привязанных карт. К тому же нет полной гарантии, что карта действительно будет удалена, ведь пользователь в большинстве случаев не может проверить это. Исключение составляют разве что карты «Сбера»: этот банк показывает в мобильном приложении, куда привязаны выданные им карты и позволяет отвязать их от любого интернет-магазина.
Привязывать основные карты для онлайн-платежей опасно ещё и из-за риска взлома аккаунтов. Если злоумышленник узнает ваш пароль в том или ином сервисе, он сможет бесконтрольно совершать покупки за ваш счёт. Многие маркетплейсы позволяют оформлять заказы с получением на любой адрес и на любое имя и не проверяют личность при выдаче товара, что открывает безграничные возможности для мошенников.
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