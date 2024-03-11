Привычка засыпать в наушниках очень опасна

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Сайт Oddity Central рассказал о происшествии, случившемся с молодой жительницей китайской провинции Шаньдун по имени Мисс Вонг. Она обратилась в клинику с жалобой на внезапное ухудшение слуха, и причина оказалась довольно необычной.



Врачи обследовали девушку и обнаружили механическое повреждение в левом ухе, которое обычно возникает после продолжительного воздействия очень громких звуков. Пациентка рассказала, что пару лет назад у неё появилась привычка засыпать в наушниках: каждый раз перед сном она включает себе любимую музыку, ложится спать и спит так до утра.



По мнению медиков, именно это и вызвало у Мисс Вонг проблемы со слухом. Несмотря на то, что громкость была небольшой, барабанные перепонки подвергались продолжительному звуковому воздействию. Им следовало бы отдыхать, но вместо этого они были нагружены, что в конечном итоге привело к повреждению. Пока девушка спала, фактически она не слышала музыку, и нагрузка на перепонки возникала в тот момент, когда они находились в расслабленном состоянии, что ещё сильнее усугубляло пагубное воздействие звука. У девушки не повреждено правое ухо, она нормально слышит им, а в левое ей теперь приходится вставлять слуховой аппарат с усилителем звука.





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Доктора советуют придерживаться правила «трёх 60»: не находиться продолжительное время в помещениях с уровнем звукового давления более 60 дБ без защитных наушников, не слушать музыку в наушниках на любой громкости более 60 минут и при использовании смартфона или плеера устанавливать громкость не более чем на 60% от максимума.