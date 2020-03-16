Платформа Netflix приостановила на две недели производство второго сезона сериала «Ведьмак» из-за ситуации с коронавирусом. Съемки проходили на территории Великобритании, об этом сообщило издание THR.



По словам источников, главная задача компании — здоровье актеров и съемочной группы. Стоит отметить, что из-за эпидемии и само государство накладывает ограничения, поэтому дальнейшие съемки пока невозможны.



Ранее уже были приостановлены съемки всех проектов Netflix на территории США и Канады. Продолжение «Ведьмака» должно было выйти в 2021 году, поэтому задержки в производстве не должны сильно отразиться на дате релиза.





