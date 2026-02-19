Путин рассказал, как террористы и экстремисты применяют цифровые технологии

Фото freepik
Президент России Владимир Путин провёл совещание судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, где затронул вопросы технологического развития и его влияния на правовую сферу. Глава государства отметил, что цифровые технологии стремительно меняют все сферы жизни, однако их применение несёт не только благо, но и серьёзные риски. В частности, террористические и экстремистские группировки, а также организованные криминальные сообщества активно используют современные технологические достижения в преступных целях .
Проблема криминального использования криптовалют подтверждается оперативными данными. Только за последние три месяца более 1800 человек обратились в правоохранительные органы с просьбами восстановить доступ к банковским услугам после продажи криптовалюты, поскольку их счета были внесены в базу подозрительных. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что продавцы криптовалюты часто становятся невольными участниками мошеннических схем, получая средства от преступной деятельности.
Председатель Верховного суда Игорь Краснов выступил с инициативой цифровой трансформации судебной системы. Он предложил использовать портал «Госуслуги» и национальный мессенджер Max для обеспечения доступа граждан к правосудию, а также активнее внедрять цифровой ID, электронную подпись и видеосвязь в судах. Краснов привёл статистику: в 2025 году в федеральные суды общей юрисдикции поступило более 12,5 млн электронных обращений, а в арбитражные — свыше 17,5 млн, что подтверждает востребованность цифровых решений.
Регуляторы уже готовят системные меры реагирования на криминальное использование криптовалют. Центральный банк России предложил ввести ответственность за проведение нерегулируемых операций с цифровыми валютами, а крупнейшие банки, включая ВТБ, призывают ускорить легализацию криптовалютных операций, поскольку экспортёры всё чаще запрашивают такие платёжные инструменты для международных расчётов в обход санкционных ограничений.
Владимир Путин также высказался о роли человека в цифровом правосудии, подчеркнув, что никакие технологии не способны заменить судью. По мнению президента, только человек может увидеть, почувствовать и понять тончайшие нюансы дел, опираясь на опыт, культуру, интуицию и чувство справедливости. При этом он признал, что системная цифровизация правосудия повышает эффективность и скорость рассмотрения дел, а также открытость процедур, что особенно важно в условиях высокой нагрузки на судей.
