Путин рассказал, как террористы и экстремисты применяют цифровые технологии



Фото freepik



Президент России Владимир Путин провёл совещание судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, где затронул вопросы технологического развития и его влияния на правовую сферу. Глава государства отметил , что цифровые технологии стремительно меняют все сферы жизни, однако их применение несёт не только благо, но и серьёзные риски. В частности, террористические и экстремистские группировки, а также организованные криминальные сообщества активно используют современные технологические достижения в преступных целях . Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Отдельное внимание президент уделил проблеме оборота цифровых валют. По словам Путина, растёт число случаев, когда криптовалюта выступает средством совершения преступления, является незаконным доходом либо предметом криминального посягательства. Глава государства констатировал, что подобные ситуации зачастую не имеют системного нормативного регулирования, поскольку жизнь опережает право. В этой связи он призвал Верховный суд своевременно реагировать на технологические вызовы, формировать единые подходы к правоприменительной практике и разъяснять их судам. Путин подчеркнул необходимость активного использования права законодательной инициативы для устранения правовых пробелов в сфере цифровых технологий, такая реакция судебной системы должна помочь в борьбе с новыми формами преступной деятельности.Проблема криминального использования криптовалют подтверждается оперативными данными. Только за последние три месяца более 1800 человек обратились в правоохранительные органы с просьбами восстановить доступ к банковским услугам после продажи криптовалюты, поскольку их счета были внесены в базу подозрительных. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что продавцы криптовалюты часто становятся невольными участниками мошеннических схем, получая средства от преступной деятельности.Председатель Верховного суда Игорь Краснов выступил с инициативой цифровой трансформации судебной системы. Он предложил использовать портал «Госуслуги» и национальный мессенджер Max для обеспечения доступа граждан к правосудию, а также активнее внедрять цифровой ID, электронную подпись и видеосвязь в судах. Краснов привёл статистику: в 2025 году в федеральные суды общей юрисдикции поступило более 12,5 млн электронных обращений, а в арбитражные — свыше 17,5 млн, что подтверждает востребованность цифровых решений.Регуляторы уже готовят системные меры реагирования на криминальное использование криптовалют. Центральный банк России предложил ввести ответственность за проведение нерегулируемых операций с цифровыми валютами, а крупнейшие банки, включая ВТБ, призывают ускорить легализацию криптовалютных операций, поскольку экспортёры всё чаще запрашивают такие платёжные инструменты для международных расчётов в обход санкционных ограничений.Владимир Путин также высказался о роли человека в цифровом правосудии, подчеркнув, что никакие технологии не способны заменить судью. По мнению президента, только человек может увидеть, почувствовать и понять тончайшие нюансы дел, опираясь на опыт, культуру, интуицию и чувство справедливости. При этом он признал, что системная цифровизация правосудия повышает эффективность и скорость рассмотрения дел, а также открытость процедур, что особенно важно в условиях высокой нагрузки на судей.Повестки в суд будут приходить в госмессенджере Max. Получение судебных уведомлений через «Госуслуги» могут сделать обязательным, а мессенджер Max — интегрировать в систему судопроизводства. С таким предложением выступил председатель Верховного суда Игорь Краснов.