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Раскрыт неприятный секрет дешёвых смартфонов
Александр Кузнецов —
Фото: Unsplash
Компания Trend Micro исследовала несколько десятков моделей дешёвых смартфонов из Китая и обнаружила в них множество вредоносов. Избавиться от таких вирусов очень сложно, а то и вообще невозможно, поскольку они бывают вшиты на аппаратном уровне.
Замечена тенденция: вирусами заражены смартфоны, которые выпускают небольшие компании по заказу крупных брендов. Это самые дешёвые аппараты, которые предлагаются вендорами по референсной схеме, то есть одна и та же модель может выпускаться под разными названиями без каких-либо отличий.
Специалисты считают, что число заражённых смартфонов исчисляется десятками миллионов. Вредоносы найдены на устройствах как минимум десяти производителей, ещё около сорока вендоров ставят на свои аппараты ПО, которое является условно вредоносным, то есть приносит доход злоумышленникам не причиняя вреда пользователям (например, показывает и скликивает рекламу).
В Китае существует чёрный рынок вредоносного кода для смартфонов. Производитель может собрать целый набор вирусов, который будет встроен в прошивку на системном уровне. Они отправляют и перехватывают SMS-сообщения и USSD-запросы, подслушивают, подсматривают, ведут запись экрана, крадут логины и пароли, оформляют платные подписки и многое другое. Некоторые вирусы создают из заражённых смартфонов ботоферму, то есть используют их ресурсы для атак на другие устройства. Избавиться от вредоносов не получается даже после сброса прошивки у заводским настройкам. В некоторых случаях помогает установка другой версии прошивки, но даже это на 100% не спасает от вирусной активности.
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