«Проблема была выявлена в программном обеспечении одного банка и носила краткосрочный характер. Она была оперативно устранена», — ЦБ.







Злоумышленник с помощью уязвимости в одной из банковских систем получил данные счетов клиентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник знакомый с ситуацией. ФинЦЕРТ разослал на прошлой неделе банкам бюллетень с описанием новой схемы хищения.Сообщается, что злоумышленник смог запустить мобильное приложение в режиме отладки, авторизовавшись как реальный клиент, а затем отправил запрос на перевод средств в другой банк, но перед совершением перевода вместо своего счета отправителя средств указал номер счета другого клиента этого банка. Система не проверила, принадлежит ли указанный счёт отправителю, и направила команду СБП, которая перевела деньги мошенникам.Это первый случай хищения средств с использованием Системы быстрых платежей. В бюллетене отмечается, что номера жертв были получены в ходе атаки методов перебора. ЦБ подтвердил факт инцидента.В ЦБ не стали раскрывать названия банка, но отметили, что СБП надежно защищена. По словам одного из источников «Коммерсанта», обнаруженная уязвимость носит специфический характер и случайно её обнаружить было практически невозможно. Это мог быть кто-то внутри банка, разработчик ПО или тестировщик.