Раскрыт способ угона аккаунта Apple после кражи iPhone

«Известия» рассказали о новой преступной схеме, позволяющей злоумышленникам отвязывать аккаунты Apple от украденных айфонов. После отвязки устройство гораздо проще продать, ведь прежний владелец теряет возможность заблокировать его удалённо.
Схема работает следующим образом. Один из преступников крадёт iPhone у жертвы и предаёт сообщникам, а те ждут, пока она не запустит «Локатор» в надежде найти украденный аппарат. После того как на экране появляется сообщение с просьбой вернуть устройство, они отправляют жертве сообщение со ссылкой якобы на iCloud, где можно увидеть местоположение iPhone.
На самом деле пользователь переходит на фейковую страницу, созданную для кражи логина и пароля от Apple ID. Эта информация перехватывается и отправляется мошенникам, после чего они успешно отвязывают учётную запись владельца от его iPhone и могут сбросить систему к заводским настройкам. Всё — украденный смартфон готов к перепродаже.
Выяснилось, что такая схема поставлена на поток и даже автоматизирована. Раньше преступники вручную рассылали сообщения со ссылками на фейковые сайты, а теперь с этим справляется специализированное ПО. Стоит понимать, что Apple не рассылает ссылки для входа на iCloud, но если такая ссылка всё же пришла, нужно внимательно посмотреть, на какой адрес она отправляет — если он отличается от icloud.com, это должно навести на мысли о том, что вы в одном шаге от того, чтобы передать ворам полный контроль над своим смартфоном.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым