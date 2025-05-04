Раскрыта хитрая схема обмана на Ozon. Как не вляпаться?

Александр

Пикабушник TrueSolver рассказал, с какой схемой обмана он столкнулся, купив несколько товаров на Ozon. Он потерял деньги и время, а поддержка маркетплейса оказалась в его случае бесполезной.

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TrueSolver заказал три маски для сна у продавца из-за рубежа, в действительности прибыла всего одна маска, что он зафиксировал при получении на ПВЗ в присутствии работника, выдающего товары. Сотрудник ПВЗ отказался оформлять отказ от товара, поскольку упаковка отправления была вскрыта (такие условия Ozon Global), и посоветовал написать продавцу. Чат с продавцом в приложении оказался недоступен, тогда покупатель решил оформить возврат.

Поскольку он купил три товара, требовалось создать три заявки и столько же товаров было необходимо вернуть (но маска была всего одна). TrueSolver попытался достучаться до живого сотрудника поддержки Ozon, но так и не смог — ему всё время отвечал бот. Такая же ситуация была на горячей линии по телефону — автоответчик просил написать в чат и сбрасывал звонок.



TrueSolver оставил негативный отзыв к товару, указав, что вместо трёх масок пришла всего одна. Под его отзывом отметился бот Ozon, посоветовав ознакомиться с инструкцией по возврату товара и денег.

В результате TrueSolver остался всего с одним товаром вместо трёх купленных, он так и не смог добиться от Ozon возврата денег за то, что ему не доставили. Он дал совет, который позволит избежать повторения такой ситуации: нужно покупать несколько одинаковых товаров не все вместе, а отдельными заказами, тогда у продавца не будет возможности схитрить на количестве, и на ПВЗ придёт не одна посылка, а несколько.

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Комментарии

+273
paradox
Сам селлер на Озон. И подтверждаю года 2-3 назад у озон действительно была некорректно оформлена сборка заказов от 2-ух и более штук совершенных одновременно в один заказ. И при сборке сотрудник мог накосячить и на автомате собрать отправление как 1шт, вместо 2-ух. Но сейчас озон исправил сборочный лист и позволяет парные заказы разделять на одиночные.
4 мая 2025 в 22:39
#
+597
den3221
Это как у меня случай был на вайлдберисе. Заказал товар, жду! Статусы собран, в пути и т.д! А потом товар доставлен! И хрен ты чего докажешь что ты его не получил! Поддержка сплошной ноль во многих маркетплэйсах. У Яндекса была не плохая но была в начале! Сейчас мне товар едет тоже озон глобал, отзывов не было на товар а тут несколько появились пока он в пути! Чую что что-то с товаром не то похож по фото на не оригинал! Скорее всего возврат делать буду!
4 мая 2025 в 23:30
#
+709
pincher
Что значит «вместо одной маски пришла всего одна»🤔🤣
5 мая 2025 в 00:17
#
Вася Вотафаков
+6219
Вася Вотафаков
Все эти озон, вб, джум и прочее govнище это полное дно. Я покупаю товары только на Али. НЕ РЕКЛАМА!!! Покупаешь на али. Приносишь домой. Ставишь камеру(телефон) в штатив. И пишешь видео распаковки. Если требуется включение то пишешь видео включения товара и проверки его свойств. На камеру. Все. Дальше проблемы Али, если что-то не так. Оооочень много споров выиграл. В том числе когда присылали не то. Даже когда почта России с3.14здила заказанный мною телефон мне просто вернули деньги. Не понимаю людей которые еще не поняли что все эти забегаловки по сути перекупы с Али или других маркетов из Китая.
5 мая 2025 в 00:46
#
Вася Вотафаков
+6219
Вася Вотафаков Вася Вотафаков
Единственная пока нерешаемая проблема Али это смена паспорта. Из приложения сделать это не возможно. Вот уж не думал что в 45 мне прилетит ворох проблем с новым документом. Поддержка тоже пургу пишет и вопрос не решается. Единственный для себя способ нашел это попробовать зайти с компа. И там куда-то натыкать. Не получится если, то придется регать новый аккаунт. Жалко. В этом уже столько всего куплено и максимальный уровень достигнут. Ну лан. Начнем сначала.
5 мая 2025 в 00:53
#
+960
Paspartu Вася Вотафаков
Если ждать охота, тогда можно. А мне нужно сегодня или завтра получить заказ.
5 мая 2025 в 01:30
#
+665
law Вася Вотафаков
Джум норм , не наговаривайте. Заказал кросовки а пришел только один штука) через поддержку вернули деньги и еше дали бонусов по цене кросовок, перезаказал у него же такую же пару плюс другие) теперь у меня есть запасной правый крос)
5 мая 2025 в 01:50
#
Pavel Nikiforov
+756
Pavel Nikiforov Вася Вотафаков
кек
половина селлеров с али давно барыжит на озоне и вб напрямую
и али давно уже не торт — один и тот же товар на озоне запросто может оказаться дешевле алика
нынешний российский алик — это мейлру
может попробовать поставить приложение глобального алика (хз как на дроиде, на айфоне спокойно из американского стора ставится) и сравнить цены в нем и в мейлрушном, а потом расскажете какой таки алик замечательный XD
5 мая 2025 в 09:02
#
Вася Вотафаков
+6219
Вася Вотафаков Pavel Nikiforov
Глобальный алик дешевле или что? И доставляются ли в Россию товары с него? Если не сложно.
Вчера в 23:38
#
tellurian
+2349
tellurian Вася Вотафаков
На Али многие товары не доступны к отправке в Россию ;(
Покупал в прошлом году и сейчас они не шлют. Часто такое стало.
5 мая 2025 в 09:45
#
Вася Вотафаков
+6219
Вася Вотафаков tellurian
Согласен. Оперативку Самсунг никак не взять с Али. Раньше только ее брал. Сейчас подбираю и пробую что нормально работает. Вроде симер пока пашет норм.
Вчера в 23:40
#
tellurian
+2349
tellurian Вася Вотафаков
Сейчас заехал себе кабель анкер 2-in-1 usb-c.
На озоне цена 1150₽, на Али ниже 2500₽ нет. Доставка быстрее. На озоне цены лучше.
Вчера чехол для айпада покупал, на Вб цена лучше всего. На Али этот бренд в рф не отправляет больше.
5 мая 2025 в 14:54
#
+165
Ivan Ivanov
заказал в озоне простой товар, о котором было написано — доставка завтра. С "завтра" начали ежедневно приходить сообщения, что доставка перенесена на завтра и это продолжалось 10 дней. Общение с ботом описать невозможно, так как мат здесь не приветствуется. Начал переписку по почте. Там аттракцион разнообразили, не смотря, на указание номера заказа, отправки письма с адреса, на котором зарегистрирован аккаунт и кучи скринов с их ежедневными сообщениями в кабинете потребовали доказать, что я это я. А расскажите содержимое предыдущих заказов, а напишите письмо с адреса аккаунта, хотя написано было именно с него.
Поинтересовался, правильно ли я понимаю, что мне отвечают мошенники и максимально собирают информацию, например для возврата суммы себе. Пишут нет, это мы, мы, озон. Это кажется, что мы мошенники. Попросил назвать хоть один признак отличия их действий как в доставке, так и в поддержке от мошенников. Пояснил, что на моё письмо в Роспотребнадзор, там попросили задать такого рода вопросы )) На следующий день пришли извинения за невозможность доставить заказ, и в этот же день возвращены деньги.
Всегда считал, что превзойти Авито в беспредельности поддержки невозможно. Но "...нет на свете такой вещи, которую бы не могла превзойти по размеру ещё большая" — Козьма Прутков.
Главное, что беспредел в этих сетях стремительно нарастает и отличить мошенничество продавцов от мошенничества самих сетей теперь уже невозможно.
А на Али пару раз заказал мелочёвку, оплатил. Ни разу ничего не пришло )) Так себе развлечение )
5 мая 2025 в 02:34
#
+58
AID_001013.2260eea4681a45a791777e88f2942102.1902
Завязал с заказами с Озон глобал, после того как левый Эпл карандаш пришел. Полгода возвращал деньги за него. Но вернул! И даже за отправку выбил всю сумму
Причем все пишут товар НЕ ОРИГИНАЛ, а Озон морозится и не блокирует его.
В общем везде пытаются налюбить. На авито только авито доставкой беру, в основном. И стараюсь у продавьцов с большим количеством отзывов, положительных.
5 мая 2025 в 06:35
#
+52
zud
У меня случай был с вб заказал батареей 5шт (у продрала была 1шт и комплект 1+4шт. Цена за 1шт 150руб за 5шт 250руб. Продавец отправил комплект 4шт, но возврат платный 100руб. Ну и че получаеться что проще получить 4шт чем платить за возврат)
5 мая 2025 в 08:44
#
+52
zud zud
И там где комплект из 5шт — первая норм, а на остальных написано не для продажи отдельно!
5 мая 2025 в 08:47
#
Pavel Nikiforov
+756
Pavel Nikiforov
очередной кликбейт
нихрена ничего не раскрыто, тупо косяк поставщика.... но как громко
5 мая 2025 в 09:05
#
Юрий Логунов
0
Юрий Логунов
У меня случай был на Wildberries, заказал ремень кожаный. Принес домой, ремень прислали вместо 125 см, 120 см, короткий. Понес назад, сотрудник отказался принимать, увидел на ремне потертость которая была с самого начала. Обратился в поддержку, они развели руками. В итоге остался с коротким ремнем.
Сегодня в 07:57
#
Татьяна Французова
0
Татьяна Французова
А был и такой случай с джум. Заказала я компьютерную мышь беспроводную. Прислали. Я ее и так и сяк. Не получается. Инструкции нет. Потом я додумалась, что должна штучка вставляться в usb. Где эта штучка? Не вижу. Я написала сообщение в джум. Мне вернули деньги в течение 20 минут. А я уже из другой мышки узнала где искать такую же в джумовской и нашла! Я тут же написала в джум новое сообщение, чтобы с меня снова взяли деньги или товар приняли назад. Но мне сказали, чтобы рады и чтобы я пользовалась и не волновалась. А написала отзыв. Я конечно, написала.
Сегодня в 13:06
#
0
Кирилл
Авторы, лучше ваш пост рассказать в Пикабу, так как там ответят все реальные сотрудники на каждой конторы и решают проблемы помимо бота
2 часа назад в 17:36
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