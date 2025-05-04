Раскрыта хитрая схема обмана на Ozon. Как не вляпаться?

Пикабушник TrueSolver рассказал , с какой схемой обмана он столкнулся, купив несколько товаров на Ozon. Он потерял деньги и время, а поддержка маркетплейса оказалась в его случае бесполезной.

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TrueSolver заказал три маски для сна у продавца из-за рубежа, в действительности прибыла всего одна маска, что он зафиксировал при получении на ПВЗ в присутствии работника, выдающего товары. Сотрудник ПВЗ отказался оформлять отказ от товара, поскольку упаковка отправления была вскрыта (такие условия Ozon Global), и посоветовал написать продавцу. Чат с продавцом в приложении оказался недоступен, тогда покупатель решил оформить возврат.Поскольку он купил три товара, требовалось создать три заявки и столько же товаров было необходимо вернуть (но маска была всего одна). TrueSolver попытался достучаться до живого сотрудника поддержки Ozon, но так и не смог — ему всё время отвечал бот. Такая же ситуация была на горячей линии по телефону — автоответчик просил написать в чат и сбрасывал звонок.TrueSolver оставил негативный отзыв к товару, указав, что вместо трёх масок пришла всего одна. Под его отзывом отметился бот Ozon, посоветовав ознакомиться с инструкцией по возврату товара и денег.В результате TrueSolver остался всего с одним товаром вместо трёх купленных, он так и не смог добиться от Ozon возврата денег за то, что ему не доставили. Он дал совет, который позволит избежать повторения такой ситуации: нужно покупать несколько одинаковых товаров не все вместе, а отдельными заказами, тогда у продавца не будет возможности схитрить на количестве, и на ПВЗ придёт не одна посылка, а несколько.