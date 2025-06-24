Раскрыта коварная схема мошенничества на маркетплейсах





Киберкоманда «Яндекс Маркета» вскрыла новую изощрённую схему мошенничества. Злоумышленники предлагают пользователям в соцсетях доступ к «особым привилегированным аккаунтам» маркетплейса, якобы дающим эксклюзивные скидки. Цель — заманить жертву в ловушку и получить контроль над её финансами.

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