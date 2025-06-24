Раскрыта коварная схема мошенничества на маркетплейсах

Киберкоманда «Яндекс Маркета» вскрыла новую изощрённую схему мошенничества. Злоумышленники предлагают пользователям в соцсетях доступ к «особым привилегированным аккаунтам» маркетплейса, якобы дающим эксклюзивные скидки. Цель — заманить жертву в ловушку и получить контроль над её финансами.
«Яндекс Маркет» выявляет и блокирует такие подозрительные операции, однако полностью нейтрализовать угрозу невозможно без бдительности самих пользователей. Платформа подчеркивает: любые предложения «особого доступа» или скидок через сторонние каналы — почти гарантированно мошенничество.
Чтобы не стать жертвой:
- Игнорируйте предложения «привилегированных аккаунтов» и «секретных скидок» вне официального сайта или приложения маркетплейса.
- Не привязывайте свою банковскую карту к чужому аккаунту.
- Проверяйте все акции только в личном кабинете на официальной платформе.
- Обращайтесь в поддержку маркетплейса при малейших подозрениях. Настоящие выгодные предложения не требуют рискованных манипуляций с аккаунтами.