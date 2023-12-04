Раскрыта мошенническая схема в стиле «Муж на час»

Сайт ITCrumbs рассказал о новой мошеннической схеме. Злоумышленники размещают в онлайн-барахолках объявления формата «Муж на час» и ищут потенциальных жертв.
Жертвой становится человек, которому нужно сделать что-то по хозяйству, но он не рискует браться за это самостоятельно из-за отсутствия времени, навыков или инструментов. Мастер приходит домой к такому человеку, выслушивает задачу, соглашается выполнить работу и обозначает, какие материалы ему нужны. Далее он разными способами убеждает клиента дать ему деньги на покупку этих материалов: например, говорит, что у него очень большая скидка в магазине из-за огромных объёмов закупки. Нетрудно догадаться, что получив деньги он уходит, больше никогда не возвращается и перестаёт выходить на связь.
Действительно, существует честные мастера, которые могут приобретать материалы в хозмагах со скидками, но они, как правило, не отказываются взять с собой клиента, чтобы он сам оплатил покупку на кассе. Мошенники ни в какую не согласятся на это, ведь так они не смогут завладеть чужими деньгами.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым