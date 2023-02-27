Раскрыта новая мошенническая схема на маркетплейсах. Попасть может любой

Александр



Пользователь «Хабра» с ником 4orever рассказал о неудачной покупке на Ozon. Ему продали фейковый товар под видом оригинала, это признал даже продавец, а маркетплейс всё равно отказывает в возврате денег.

4orever искал Apple AirPods и обнаружил на Ozon несколько предложений в диапазоне от 3 000 до 23 000 рублей. Он сразу отмёл самые дешёвые варианты (поскольку это явно не оригинал) и купил наушники за 11 700 рублей у магазина «Технопарк» с отметкой «Premium-реселлер».



По факту наушники оказались поддельными, а их карточка на Ozon была закрыта, хотя тот же товар продавался уже на новой странице. Выяснилась, что этот «Технопарк» не имеет никакого отношения к крупной торговой сети, а в реальности продавцом был некий ИП Хосрави Фердаус. Вероятно, этот ИП продаёт оригинальные товары, к ним оставляют положительные отзывы, а затем он сбывает крупную партию подделок, закрывает карточку товара, открывает новую — и снова проворачивает ту же схему. Покупатели, нарвавшиеся на подделку, не могут оставлять отзывы, когда карточка товара закрыта, но они всё равно дают о себе знать — ставят дизлайки положительным отзывам.

Продавец согласился вернуть покупателю 9 тысяч рублей и даже не потребовал вернуть товар. Но 4orever не согласился, стал требовать от Ozon полный возврат средств и блокировку продавца, на что получил отказ.

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Комментарии

kardigan
+3001
kardigan
Такие вещи, как наушники я бы совсем не рекомендовал покупать где то онлайн. Их нужно в живую покупать и проверять на месте приобретения. Ибо если решил потратить бабло на оригинал-не оплашай в пустую( подделок до фига, причем отличить их очень сложно. Нужно подключать к телефону на месте и проверять в настройках. По другому ну ни как..
Сегодня в 15:28
#
+6
Игорь kardigan
Помнится покупал тринашку у официального, офицальнее некуда, ресторе.
Спросил дадите проверить перед покупкой, нет, оплачивайте, телефон дадим и хоть запроверяйтесь. А если какая проблема? Несете в гарантийный сервис, там будут разбираться. Ну у них свой сервис официальный.
А бегать где то еще 24 февраля как то не очень было.
Махнул рукой взял, тут же проверил, все ок, пока работает без проблем, год уже как.
2 часа назад в 17:14
#
+6
Игорь Игорь
А к примеру в совсем не официальном вишмастере, покупал сыну в подарок часы самсунг, курьер приехал, сам предложил проверить, ок, давай проверим, вскрыли включили, пол экрана не светит.
Курьер сам сьездил, заменил, через часик привез другие, проверили, ок.
Вот вам и официалы и не официалы, у официалов чую, была бы проблема "полэкрананесветит" поимел бы проблемы с заменой, а тут все ок.
час назад в 17:19
#
+4554
Carter_Mayers
Блин, конечно на всяких OZON и Wildberries стрёмно брать наушники, можно попасть и поиметь геморрой. Такое и вправду, как написали выше, либо самому покупать, физически присутствуя, либо брать тогда уж в каком-нибудь Doctorhead или аналогичных интернет-магазинах. Сейчас такое время, что некоторые продавцы пытаются обмануть и некоторые на это попадаются. Стрёмно, что на репутацию и имя некоторым пофиг, типа срубили разок бабла а дальше как получится
Сегодня в 15:39
#
+545
Paspartu
Первые airpods pro брал на Беру, вторые на Яндекс маркет. Всё четко 👌🏼
Но брал в первый месяц после их выхода. Возможно, ещё не успели подделать.
2 часа назад в 16:41
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Dmitriy
+421
Dmitriy
На озоне любые подделки нормально не вернуть. Ибо продавец и сертификат покажет и мамой поклянется и площадке пофиг на претензии покупателя, на письменные запросы шаблонный посыл.
По опыту коллег — только через суд, зачастую после получения повестки уже идут на мировую.
25 минут назад
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