Раскрыта новая мошенническая схема на маркетплейсах. Попасть может любой





Пользователь «Хабра» с ником 4orever рассказал о неудачной покупке на Ozon. Ему продали фейковый товар под видом оригинала, это признал даже продавец, а маркетплейс всё равно отказывает в возврате денег.



4orever искал Apple AirPods и обнаружил на Ozon несколько предложений в диапазоне от 3 000 до 23 000 рублей. Он сразу отмёл самые дешёвые варианты (поскольку это явно не оригинал) и купил наушники за 11 700 рублей у магазина «Технопарк» с отметкой «Premium-реселлер».







По факту наушники оказались поддельными, а их карточка на Ozon была закрыта, хотя тот же товар продавался уже на новой странице. Выяснилась, что этот «Технопарк» не имеет никакого отношения к крупной торговой сети, а в реальности продавцом был некий ИП Хосрави Фердаус. Вероятно, этот ИП продаёт оригинальные товары, к ним оставляют положительные отзывы, а затем он сбывает крупную партию подделок, закрывает карточку товара, открывает новую — и снова проворачивает ту же схему. Покупатели, нарвавшиеся на подделку, не могут оставлять отзывы, когда карточка товара закрыта, но они всё равно дают о себе знать — ставят дизлайки положительным отзывам.



Продавец согласился вернуть покупателю 9 тысяч рублей и даже не потребовал вернуть товар. Но 4orever не согласился, стал требовать от Ozon полный возврат средств и блокировку продавца, на что получил отказ.

