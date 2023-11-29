Раскрыта схема, по которой мошенники уводят аккаунты в банках и «Госуслугах»

ТАСС рассказал о новой схеме, к которой с недавних пор начали прибегать мошенники. Они обманным путём получают доступ к аккаунтам жертв и похищают денежные средства.
Мошенник звонит жертве, представляется сотрудником какого-либо сотового оператора и говорит, что кто-то оставил заявку на перенос этого номера к другому оператору. Когда жертва отвечает, что это ошибка, ей предлагается защитить аккаунт, сменив пароль в личном кабинете. Мошеннику нужен код, который приходит в SMS, и он использует этот код для сброса пароля от личного кабинета на сайте банка или от аккаунта «Госуслуг». Эти действия позволяют злоумышленнику получить почти полный контроль над учётными записями жертвы, благодаря чему он может вывести деньги или оформить кредит за чужой счёт, тут же обналичив его через подставного сообщника.
Чтобы не попасться на эту схему, нужно критично относиться к сомнительным предложениям, которые поступают от незнакомцев по телефону. Один из самых действенных методов — самостоятельно позвонить своему оператору по телефону, указанному на его сайте, и спросить, действительно ли оставлена заявка на перенос номера.
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