Раскрыта схема, по которой мошенники уводят аккаунты в банках и «Госуслугах»

Александр
Фото: Unsplash

ТАСС рассказал о новой схеме, к которой с недавних пор начали прибегать мошенники. Они обманным путём получают доступ к аккаунтам жертв и похищают денежные средства.

Мошенник звонит жертве, представляется сотрудником какого-либо сотового оператора и говорит, что кто-то оставил заявку на перенос этого номера к другому оператору. Когда жертва отвечает, что это ошибка, ей предлагается защитить аккаунт, сменив пароль в личном кабинете. Мошеннику нужен код, который приходит в SMS, и он использует этот код для сброса пароля от личного кабинета на сайте банка или от аккаунта «Госуслуг». Эти действия позволяют злоумышленнику получить почти полный контроль над учётными записями жертвы, благодаря чему он может вывести деньги или оформить кредит за чужой счёт, тут же обналичив его через подставного сообщника.

Чтобы не попасться на эту схему, нужно критично относиться к сомнительным предложениям, которые поступают от незнакомцев по телефону. Один из самых действенных методов — самостоятельно позвонить своему оператору по телефону, указанному на его сайте, и спросить, действительно ли оставлена заявка на перенос номера.
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Комментарии

kardigan
+3252
kardigan
Совсем уже ох… крысы.
47 минут назад
#
+216
vedpre
«Самостоятельно позвонить оператору по телефону» — вы сами то пробовали им позвонить? Автоответчик — перенаправление вызова — снова автоответчик — опять перенаправление — сброс вызова. И так по кругу…
42 минуты назад
#
+50
horizon vedpre
Вот здесь вы правы, если что то экстренное не факт что дозвонишься, в банк или оператору...
15 минут назад
#
Dmitriy
+798
Dmitriy
Ну как тетки из МФЦ сносят учетки у народа, вырубая двхфакторку — уже наблюдал. Им то ничего за это не будет...
12 минут назад
#
+246
Sergey2048
Тут надо смотреть немного по другому. На какой пень нам навязали эти услуги в гОСУСЛУГАХ. Не совсем понимаю связь этих услуг с кредитом. А потом нас же просят защищаться итд. Если надо было и вправду защитить, то вывели бы все денежные услуги отдельно и кому надо и именно сам захотел, то пусть и регистрируется на них и блюдёт смс и так далее. Но, по видимому кому-то это надо.
3 минуты назад
#