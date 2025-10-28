Раскрыта схема с ошибочным переводом. Как не стать жертвой?



Фото freepik



МВД России МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с использованием поддельных денежных переводов. Злоумышленники используют сервисы мгновенных платежей и терминалы оплаты для создания иллюзии ошибочного зачисления средств на счёт жертвы.

Схема начинается с SMS-уведомления о поступлении денег через «Мобильный перевод» или с терминала оплаты. Сообщение выглядит достоверно и содержит реальные данные о сумме и отправителе, что делает его убедительным для потенциальной жертвы. Вскоре после получения уведомления человеку звонит расстроенный отправитель, который утверждает, что перевёл деньги по ошибке, и настойчиво просит вернуть средства. Мошенник использует психологическое давление, играя на чувствах жалости и желании помочь.Ключевой момент: когда жертва соглашается вернуть деньги тем же «Мобильным переводом» или через перевод на правильный номер, происходит двойное списание средств. Изначальный ошибочный перевод оказывается фиктивным и отменяется, а сумма, отправленная жертвой, уходит к мошенникам.В МВД рекомендуют не поддаваться на уговоры и советовать звонившему обратиться с чеком о проведенной операции в отделение банка. Если собеседник утверждает, что чек потерян, это с высокой вероятностью свидетельствует о мошеннических намерениях. Финансовые эксперты также советуют лично проверять баланс счёта через официальное приложение банка, а не доверять входящим SMS-сообщениям, которые могут быть поддельными или имитировать банковские уведомления.