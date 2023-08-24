Раскрыта свежая схема мошенничества в Telegram

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«Лаборатория Касперского» выявила новую мошенническую схему. Злоумышленники орудуют в русскоязычном сегменте Telegram, а под прицелом оказались те, у кого водятся большие суммы денег.



Мошенники крадут личную и платёжную информацию с помощью ботов, замаскированных под сервисы обмена валюты. Обман осуществляется в несколько этапов. Сначала жертву разными способами заманивают на сайт, который выглядит вполне профессионально (есть контактные данные, отзывы и тому подобное). Когда человек решится обменять валюту, его перенаправляют к телеграм-боту, с помощью которого можно создать заявку на обмен. С клиентом связывается живой менеджер, который уточняет различные сведения: ФИО, номер телефон, банк для оплаты, желаемый номинал купюр и адрес для получения денег.



Как только перевод в пользу мошенников осуществлён, они пропадают вместе с деньгами. Люди обычно обменивают крупные суммы, поэтому средний «заработок» мошенников по этой схеме довольно высокий.





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Специалисты «Лаборатория Касперского» напомнили, что нужно придерживаться «цифровой гигиены». Это не значит, что следует полностью отказаться от расчётов через интернет, но стоит быть внимательным: например, насторожиться, когда незнакомец просит перевести деньги на счёт частного лица, а не организации.