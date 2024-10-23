Раскрыта вся подноготная компьютерных мастеров-домушников

Энтузиасты вызвали мастера по объявлению о ремонте компьютера, прогнали его, когда поняли, что он мошенник, а тот, убегая, забыл забрать свой сервисный жёсткий диск. Там обнаружилась очень интересная информация, раскрывающая схемы таких мастеров — что они в реальности делают, как заражают устройства вирусами и какой процент оставляют себе, а какой отдают организаторам.
Давно известно, что очень опасно вызывать компьютерных мастеров по объявлениям из почтового ящика. Такие объявления обычно стилизованы под рукописные, что должно создавать иллюзию, будто на вызов приедет не особо жадный, но аккуратный и толковый мастер. На деле же оказывается иначе: конторы, которые предлагают такой ремонт, набирают кого попало и ставят цель — как угодно заболтать клиента, чтобы взять с него максимально возможную сумму, при этом качество услуг не особенно их заботит.
На жёстком диске, оставленном горе-мастером, был найден бланк договора с исполнителями, перечень услуг с объяснениями, что конкретно нужно делать и сколько это стоит, и даже инструкция по заражению компьютера вирусами.
Во внутреннем прайс-листе подробно расписано, что входит в ту или иную услугу, и сколько денег нужно потребовать с клиента. От самого клиента эта информация тщательно скрывается до того момента, пока мастер не завершит работу, а на вопросы о стоимости услуг он должен отвечать уклончиво, чтобы у клиента не было возможности возмутиться и отказаться. Идёт в ход и откровенный обман — например, мастер говорит, что нужно почистить компьютер от пыли и это стоит всего 500 рублей, а в итоге оказывается, что это цена за чистку одной детали, а он почистил с десяток или даже больше.
Исполнитель оставляет себе от 20% до 50% от тех денег, что берёт за свою работу. Его доля зависит от того, какие услуги он оказал и на какую сумму (чем больше, тем выше его процент). Цены просто зверские — например, пиратская операционная система может стоить в несколько раз дороже лицензионной.
Чтобы проблем с компьютером было больше, мастер в начале своего визита запускает скрипт, вызывающий сбои в работе системы. Затем он делает вид, что устраняет их, а на самом деле просто завершает работу этого скрипта. Чтобы запросить больше денег, он предлагает установить антивирус, а если клиент откажется, он загружает вредонос, который сработает по таймеру через несколько дней и вынудит клиента повторно обратиться за ремонтом.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым