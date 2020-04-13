



«Сбербанк» выявил несколько новых мошеннических схем, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Цель мошенников — выудить у жертвы информацию, которая позволит вывести деньги с её банковского счёта на подставные счета.



С начала апреля мошенники обещают людям предоставить отсрочку по кредитам, выплатить компенсации и вернуть деньги за авиабилеты. Они устраивают рассылки в социальных сетях и мессенджерах, а также запускают сайты, содержащие в доменном имени название сервиса видеосвязи Zoom, который стал очень популярен в последнее время.



Мошенники играют на жадности, предлагая выплатить компенсацию за ущерб от вируса, а вместо этого собирают персональные данные и сведения о банковских картах. Ещё одна схема: людям сообщают, что они будто бы контактировали с заразившимся коронавирусом, и предлагают сдать анализы за 5000 рублей, переведя эти деньги на карту.



Мошенники также звонят людям, представляясь сотрудниками больниц, сообщают о проблемах по результатам анализов и предлагают купить медицинские препараты на несколько десятков тысяч рублей. Препараты действительно доставляют, но ими оказываются дешёвые пищевые добавки.



И, наконец, преступники рассылают SMS-сообщения под видом правоохранительных органов. В них сообщается, что человек, по данным о геолокации от сотового оператора, нарушил условия самоизоляции и должен оплатить штраф переводом денег на карту или по номеру телефона.







