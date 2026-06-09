Roblox могут скоро разблокировать
Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к игровой платформе Roblox на территории России. Поводом стали полученные от компании-разработчика гарантии соблюдения российского законодательства и внедрения дополнительных мер защиты детей. Ведомства уже согласовали с Roblox условия, необходимые для защиты прав и интересов российских пользователей.
В июне этого года года платформа запустит механизм разделения доступа детей к играм по возрастным группам — Roblox Kids и Roblox Select. Первая предназначена для лиц в возрасте от 5 до 8 лет, а вторая — от 9 до 15 лет. Для младшей категории чат будет по умолчанию отключен, а пользователи Roblox Select смогут запускать только игры с рейтингами «минимальный» или «умеренный». Кроме того, платформа усилит инструменты родительского контроля: взрослые смогут управлять настройками общения, устанавливать лимиты времени и расходов, а также отслеживать, в какие игры играет ребёнок. Переход от одного типа аккаунта к другому будет происходить автоматически при достижении определённого возраста, а полный доступ откроется с 16 лет.
Роскомнадзор заблокировал Roblox в России 3 декабря 2025 года. Причиной стали выявленные факты распространения материалов с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, призывов к насилию, а также контента с ЛГБТ*-тематикой Кроме того, ведомство указывало на случаи сексуальных домогательств в отношении детей, выманивание интимных фотографий и вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия. Ежемесячная аудитория Roblox в России составляла около 2 миллионов человек.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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