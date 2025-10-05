Робот-пылесос устроил пожар. Плюс одна фобия!





В Курской области

В Курской области произошел тревожный случай — робот-пылесос загорелся стоя на зарядке, устроив пожар в частном доме. Инцидент произошел в селе Рождественское, где аппарат марки Tefal находился в использовании уже несколько лет.

Владельцы дома в момент возгорания находились внутри и сразу вызвали пожарных. Чтобы предотвратить распространение огня, они предусмотрительно закрыли все окна и двери в комнате, ограничив приток кислорода. Благодаря грамотным действиям хозяев и оперативной работе пожарных, пламя удалось быстро локализовать и потушить. Однако последствия пожара оказались значительными — огонь успел уничтожить мебель и основательно закоптить стены помещения.

Инцидент служит напоминанием о важности соблюдения правил безопасности при использовании бытовой техники, особенно оставленной без присмотра на зарядке.