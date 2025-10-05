Робот-пылесос устроил пожар. Плюс одна фобия!

Александр


В Курской области произошел тревожный случай — робот-пылесос загорелся стоя на зарядке, устроив пожар в частном доме. Инцидент произошел в селе Рождественское, где аппарат марки Tefal находился в использовании уже несколько лет.

Владельцы дома в момент возгорания находились внутри и сразу вызвали пожарных. Чтобы предотвратить распространение огня, они предусмотрительно закрыли все окна и двери в комнате, ограничив приток кислорода. Благодаря грамотным действиям хозяев и оперативной работе пожарных, пламя удалось быстро локализовать и потушить. Однако последствия пожара оказались значительными — огонь успел уничтожить мебель и основательно закоптить стены помещения.

Инцидент служит напоминанием о важности соблюдения правил безопасности при использовании бытовой техники, особенно оставленной без присмотра на зарядке.
Комментарии

+115
Gabriel
Из этого вывод.
На розетку для зарядки пылесоса отдельный автомат на 10А
Как правило вся эта тем с возгораниями от не знания организации защиты электросети в частном доме.
Автоматы ставят самые дешевые , а про УЗО и Дифавтомат вообще не слышали
2 часа назад в 16:41
Volnorez Uraganov
+99
Volnorez Uraganov
Случаев возгорания роботов пылесосов сотни тысяч по миру , как собственно и остальных бытовых аккумуляторных приборов и паурбанков , и самокатов и.т.д , литий ионный аккумулятор вещь опасная в плане пожара , горит неугасимым пламенем с огромной температурой , так что дорогие представители цивилизации потребителей задумывайтесь что вы заносите в дом
48 минут назад
tellurian
+2649
tellurian Volnorez Uraganov
От брака или просто поломки нет никакой защиты, к сожалению.
27 минут назад
tellurian
+2649
tellurian
Почему в частном доме нет Огнетушителя? И должен быть не один.
У меня в квартирке есть!
28 минут назад
