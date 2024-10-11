Роботы-пылесосы внезапно стали оскорблять пользователей

Александр


Хакеры взломали роботы-пылесосы Ecovacs Deebot X2 в ряде американских городов. В течение нескольких дней обладателям этих устройств приходилось слушать оскорбительные высказывания в свой адрес.

Злоумышленники обнаружили уязвимость в системе безопасности пылесосов, в результате чего смогли транслировать на их динамики нецензурную речь и расистские оскорбления. Перезагрузка и смена пароля не помогали, роботы умолкали лишь после полного выключения или сброса к заводским настройкам без подключения к интернету. Примечательно, что жертвами становились люди независимо от их цвета кожи.

Спустя несколько дней производитель этих роботов пылесосов починил систему защиты и закрыл уязвимость, которую эксплуатировали хакеры. Сейчас их поисками занимается киберполиция США. Примечательно, что проблема затронула не всю страну, а лишь некоторые города, в том числе Лос-Анджелес.

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Комментарии

+207
antonchik55
С момента покупки на моём пылесосе стоит прошивка, которая оскорбляет 🤣 ничего нового
час назад в 16:19
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