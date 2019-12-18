Не стоит экономить на продукте, который предназначен для обеспечения безопасности вашей семьи. Покупайте камеру только проверенных производителей, у которых имеется обновляемый сайт и работающая служба поддержки. Избегайте дешевых IP-камер малоизвестных производителей. При выборе устройства отдавайте предпочтение актуальным моделям, которые поддерживаются производителем.

Приобретайте только IP-камеры с шифрованием данных — это должно быть указано на упаковке товара или в описании на сайте производителя. При этом важно, чтобы шифровался не только видеопоток, но и конфигурационные файлы, в том числе, логин и пароль. Также обратите внимание на веб-страницу, на которой осуществляется просмотр видеотрансляции. Она должна использовать протокол https и иметь действующий сертификата безопасности. Об использовании безопасного протокола и наличии SSL-сертификата свидетельствуют символы https и изображение замочка в адресной строке.

Регулярно обновляйте прошивку камеры из официальных источников — производители устраняют ранее найденные уязвимости, что повышает безопасность использования устройства.

Никогда не используйте пароли, установленные по умолчанию, устанавливайте сложные пароли, регулярно их обновляйте.

Отключите сервисные учетные записи, если это возможно.

Установите фильтрацию по IP-адресам: укажите только те из них, с которых можно подключаться к камере, если это поддерживается устройством.

При просмотре видеопотока с камеры не используйте публичные незащищенные Wi-Fi-сети. Таковыми является сети в метро, кафе, аэропортах и иных публичных местах. Злоумышленник может создать сеть с похожим названием, и жертва по ошибке подключится к ней, направляя хакеру свои данные. Или же сеть действительно может принадлежать кафе или отелю — в этом случае злоумышленник сможет подключиться к ней и осуществить перехват данных.







Центр цифровой экспертизы Роскачества дал рекомендации по безопасному использованию камер наблюдения, которые работают через интернет. Такие камеры призваны обеспечивать безопасность, а на деле могут использоваться хакерами против своих владельцев.Беспроводные IP-камеры подключаются к сети и делают доступным трансляцию видеосигнала из любой точки мира. Чтобы увидеть картинку, достаточно ввести IP-адрес у указать логин и пароль. С одной стороны, это очень удобно. Такой простотой могут воспользоваться и злоумышленники — получив доступ к камере, установленной в квартире, они могут спланировать ограбление или получить материалы конфиденциального характера. Проблемы кроются как в излишних запускаемых сервисах, так и в плохой конфигурации.Самая распространенная причина взлома IP-камер — использование стандартных или слишком простых паролей. Почти в любом сетевом оборудовании имеются свои настройки безопасности, как минимум, логин и пароль, который задает производитель. Если не поменять его на более сложный, злоумышленники смогут получить контроль над камерой.Чтобы минимизировать риск взлома IP-камер, специалисты Роскачества составили рекомендации: