Глава Роскомнадзора Александр Жаров направил Facebook и Twitter запросы о локализации баз данных российских пользователей в РФ. По его словам, на это у соцсетей осталась одна неделя.





«Мы направили 31 декабря в Facebook и Twitter стандартный запрос об исполнении закона о локализации баз данных. Регламент для ответа у них месяц — до 31 января», — Александр Жаров.



Ранее глава РКН сообщал, что отведенный для Facebook и Twitter срок на локализацию персональных данных российских пользователей в РФ, истекает в декабре 2019 — январе 2020 года. По его словам, компаниям уже давали дополнительные девять месяцев весной прошлого года.



Напомним, в апреле 2019 года мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ на 3000 рублей.





