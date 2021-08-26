



По данным РБК, Центробанк разослал банкам и прочим финансовым организациям анкету, в которой нужно указать, используют ли они VPN-сервисы Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield и ещё несколько других. Регулятор и раньше проводил такие опросы, после чего Роскомнадзор блокировал упомянутые в них VPN-сервисы для всех, кроме тех организаций, который используют их в своей работе.



В частности, так недавно были заблокированы сервисы VyprVPN и Opera VPN, причём Роскомнадзор указал, что возможность использовать их осталась в 130 организациях. Центробанк также просил финансовые организации сообщить, используют ли они Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN — эти сервисы вместе с перечисленными выше, вероятно, тоже попадут под блокировку. В России запрещена работа VPN-сервисов, которые предоставляют доступ к заблокированным ресурсам, а пользоваться разрешёнными VPN-сервисами в таких условиях для обычных людей нет смысла, поскольку им, как правило, нужен именно обход блокировки.



Скорее всего, в планах Роскомнадзора заблокировать для россиян все способы обхода блокировок, чтобы они не могли пользоваться ресурсами, запрещёнными в нашей стране. При этом ведомство действует аккуратно, чтобы VPN-инструменты оставались доступны для обеспечения технологических процессов в организациях. Банки, в частности, используют VPN для безопасного дистанционного подключения к внутренним системам.







