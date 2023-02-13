Роскомнадзор нашёл применение нейросетям — поиск крамольных фото и видео



«Система распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах. „Окулус“ автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ», — объяснил представитель ГРЧЦ.

ФГУП ГРЧЦ (Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору) объявил о запуске системы «Окулус», которая использует искусственный интеллект и нейросетевые технологии для поиска запрещённого контента. Она сканирует размещённые в интернете фотографии и видео, выявляя информацию, которая нарушает российское законодательство.До внедрения системы «Окулус» специалисты ГРЧЦ и Роскомнадзора занимались выявлением противоправного контента в интернете преимущественно вручную, что довольно медленно и отнимает огромные человеческие ресурсы, а результат не всегда соответствует затраченным усилиям. Так, живые операторы обрабатывают в среднем по 106 изображений и 101 видео, тогда как «Окулус» способен анализировать по 200 тысяч изображений в сутки (около 3 секунд на каждое).В ближайшие годы Роскомнадзор планирует расширять возможности «Окулуса», добавляя в систему новые классы нарушений законодательства. К примеру, система сможет анализировать позы и действия людей для выявления противоправных действий.