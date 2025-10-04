Роскомнадзор рассказал, что его бот делает в телеграм-каналах

Иллюстрация freepik
Роскомнадзор выступил с разъяснениями для владельцев телеграм-каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков, которых обязали добавить специального бота в администраторы. Регулятор заверил, что бот Trust Channel не может захватить контроль над ресурсом.
По словам представителей ведомства, боту требуются лишь два права: «Изменение профиля канала» для проверки реального числа подписчиков и «Добавление подписчиков» для простановки специальной маркировки «А+». Этого достаточно для выполнения процедуры верификации, при этом бот не имеет возможности удалять канал, посты или отстранять владельца и других администраторов.