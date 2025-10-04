Роскомнадзор рассказал, что его бот делает в телеграм-каналах

Роскомнадзор выступил с разъяснениями для владельцев телеграм-каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков, которых обязали добавить специального бота в администраторы. Регулятор заверил, что бот Trust Channel не может захватить контроль над ресурсом.

По словам представителей ведомства, боту требуются лишь два права: «Изменение профиля канала» для проверки реального числа подписчиков и «Добавление подписчиков» для простановки специальной маркировки «А+». Этого достаточно для выполнения процедуры верификации, при этом бот не имеет возможности удалять канал, посты или отстранять владельца и других администраторов.

Напомним, что с 1 ноября 2024 года все блогеры с аудиторией от 10 тысяч подписчиков обязаны зарегистрироваться в специальном реестре РКН. Несоблюдение этого требования лишает права на сбор донатов и размещение коммерческой рекламы. Кроме того, репост контента от незарегистрированного блогера с аналогичной аудиторией может стать основанием для исключения из реестра.
