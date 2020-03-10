Структура подведомственная Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) поручила изучить возможности ограничения доступа к запрещенным в России сервисам и сайтам. Эта информация содержится в материалах на сайте госзакупок.
Центр провел закупку 3 марта 2020 года у Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН). Стоимость контракта составила 9,19 млн рублей.
Исходя из технического задания, центр обязан до 3- июня 2020 года изучить основы работы «передовых информационно-коммуникационных технологий и протоколов»: mesh-сетей, технологий «интернета вещей» (IoT), darknet — и рассказать, как можно эффективно блокировать доступ к сайтам, которые используют эти технологии.
Для получения этих данных исполнителю придется проанализировать работу mesh-сетей и определить «возможные способы ухудшения передачи данных» и ограничения трафика. Помимо этого, Роскомнадзор хочет узнать принципы работы анонимных сетей таких как Invisible Internet Project (I2P), The Onion Router (TOR), Telegram Open Network (TON), Freenet, Zeronet и anoNet.
Также необходимо проанализировать «интернет вещей», чтобы выявить возможные угрозы компьютерных атак на сайты органов власти, средства и сети связи, помех при ограничении доступа к сайтам.
По мнению руководителя общественной организации «Роскомсвобода» Артёма Козлюка, исследование проводится в рамках реализации закона о «суверенном рунете». Он считает, что на основе проведенного анализа будут составлены технические задания для реализаций аппаратно-программных комплексов по фильтрации трафика или «глушению сигнала».
Центр провел закупку 3 марта 2020 года у Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН). Стоимость контракта составила 9,19 млн рублей.
Исходя из технического задания, центр обязан до 3- июня 2020 года изучить основы работы «передовых информационно-коммуникационных технологий и протоколов»: mesh-сетей, технологий «интернета вещей» (IoT), darknet — и рассказать, как можно эффективно блокировать доступ к сайтам, которые используют эти технологии.
Для получения этих данных исполнителю придется проанализировать работу mesh-сетей и определить «возможные способы ухудшения передачи данных» и ограничения трафика. Помимо этого, Роскомнадзор хочет узнать принципы работы анонимных сетей таких как Invisible Internet Project (I2P), The Onion Router (TOR), Telegram Open Network (TON), Freenet, Zeronet и anoNet.
Также необходимо проанализировать «интернет вещей», чтобы выявить возможные угрозы компьютерных атак на сайты органов власти, средства и сети связи, помех при ограничении доступа к сайтам.
По мнению руководителя общественной организации «Роскомсвобода» Артёма Козлюка, исследование проводится в рамках реализации закона о «суверенном рунете». Он считает, что на основе проведенного анализа будут составлены технические задания для реализаций аппаратно-программных комплексов по фильтрации трафика или «глушению сигнала».
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия