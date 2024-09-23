Россиян предупредили об опасности получения денежных переводов от незнакомцев

В России участились случаи, когда на банковскую карту неожиданно зачисляется небольшая сумма денег. В «Сбербанке» предупредили, что это опасно — такая «ошибка» может привести к неприятным последствиям.
Мошенники могут целенаправленно отправить человеку немного денег, а затем попросить вернуть их на определённые реквизиты, чтобы сделать его невольным участником преступной схемы. Также существует вариант, когда злоумышленники используют чужие банковские карты, чтобы запутать свои следы. Когда правоохранительные органы будут расследовать преступление, они выйдут на отправителя ошибочно полученных средств и могут посчитать, что он занимается противозаконной деятельностью.
Перевод может быть и фейковым, то есть на самом деле потенциальной жертве приходят не чужие деньги, а её собственные — перекинутые с одного счёта на другой. Недавно мы рассказывали о такой схеме.
Клиентам банков посоветовали не переводить деньги незнакомым людям, даже если те действительно прислали какую-то сумму и просят вернуть её. Гораздо разумнее обратиться в банк, сообщить об ошибочном переводе и попросить отменить его — тогда деньги вернутся к отправителю, а у банка и полиции не возникнет вопросов к вам относительно сомнительных транзакций.
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