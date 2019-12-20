В России увеличилось количество онлайн-сервисов, которые позволяют арендовать телефонные номера для регистрации в мессенджерах и социальных сетях. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких экспертов по кибербезопасности.
Такие сервисы ориентированы в основном на русскоязычную аудиторию. С их помощью можно обойти закон, обязывающий владельцев мессенджеров и соцсетей идентифицировать пользователей по номерам телефонов. Арендовать телефонный номер можно на срок от нескольких минут до нескольких часов, это стоит от 3 до 300 рублей. За время действия аренды пользователь может успеть зарегистрироваться в нескольких сервисах, принимая на арендуемый номер SMS-сообщения с кодом, необходимым для проверки его валидности.
«Коммерсантъ» приводит пример несколько сайтов, предлагающих анонимную регистрацию в сервисах Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», Avito, «Юла», WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Twitter, «Яндекс», Gett, «Ситимобил», Badoo, Mamba: sms-reg.com, getsms.online, smska.net и simsms.org.
По мнению эксперта «Лаборатории Касперского» Виктора Чебышева, эти сервисы могут использоваться для распространения вредоносных программ или другого мошенничества. Риски касаются пользователей соцсетей и магазинов приложений.
С 5 мая 2019 года в России действует норма, согласно которой мессенджеры и соцсети обязаны при регистрации запрашивать номер телефона пользователя и проверять валидность этого номера, отправляя запрос оператору связи. Если оператор не даст ответ или не подтвердит валидность в течение 20 минут, возможность отправки и приёма сообщений пользователем должна быть заблокирована.
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«На любую хитрую @опу всегда найдется куй с винтом»
Один чел арендовал такой номер и зарегился в нужных сетях. Потом другому челу случайно выпадет этот же номер и как он будет регистрироваться? Ведь в сетях он уже есть ! Или номеров куча и повтор исключен ? (Это так, размышления)