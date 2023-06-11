Россияне обокрали американскую криптобиржу на 16,67 млрд долларов

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Минюст США выдвинул обвинение россиянам Алексею Билюченко и Александру Вернеру. Утверждается, что в 2011 году они похитили у криптовалютной биржи Mt. Gox 647 тысяч биткойнов, а затем использовали часть средств для запуска собственной биржи BTC-e.



647 тысяч биткойнов по текущему курсу оцениваются приблизительно в 16,67 млрд долларов или 1,38 триллионов рублей.



Последствия кражи привели к закрытию биржи Mt. Gox в 2014 году, причём многие её клиенты до сих пор ждут компенсацию потерянных средств. Как утверждает следствие, россияне перевели похищенную криптовалюту на различные счета и кошельки, а также обналичили часть монет и вывели в оффшоры. После этого они вместе с другими сообщниками запустили биржу BTC-e, которая в дальнейшем была переименована в WEX. Эта биржа хорошо известна среди преступников разных мастей, Минюст США считает её одним из центров для отмывания средств, полученных от незаконной деятельности.

