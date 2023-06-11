Россияне обокрали американскую криптобиржу на 16,67 млрд долларов

Александр


Фото: Unsplash

Минюст США выдвинул обвинение россиянам Алексею Билюченко и Александру Вернеру. Утверждается, что в 2011 году они похитили у криптовалютной биржи Mt. Gox 647 тысяч биткойнов, а затем использовали часть средств для запуска собственной биржи BTC-e.

647 тысяч биткойнов по текущему курсу оцениваются приблизительно в 16,67 млрд долларов или 1,38 триллионов рублей.

Последствия кражи привели к закрытию биржи Mt. Gox в 2014 году, причём многие её клиенты до сих пор ждут компенсацию потерянных средств. Как утверждает следствие, россияне перевели похищенную криптовалюту на различные счета и кошельки, а также обналичили часть монет и вывели в оффшоры. После этого они вместе с другими сообщниками запустили биржу BTC-e, которая в дальнейшем была переименована в WEX. Эта биржа хорошо известна среди преступников разных мастей, Минюст США считает её одним из центров для отмывания средств, полученных от незаконной деятельности.

6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Мошенники нашли новый способ развода. Он гениален!
Мошенники научились ловко разводить тех, у кого есть аккаунт «Госуслуг»
Мошенники начали ловко разводить тех, кто покупает по объявлениям
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Телефонные мошенники придумали очередную хитрость
В ваш смартфон встроен жучок. С полным и незаметным доступом к камере, микрофону и любым файлам
Китайцы стали присылать картинки вместо товаров
ПВЗ Wildberries ввели новые правила выдачи товаров. Теперь все узнают ваши секреты

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+560
franzisonfire
Молодцы какие)
Сегодня в 18:01
#
Dmitriy
+555
Dmitriy
Ну наши молодцы, чо, красавы! Пиндосам давно пора платить за свои дела
Сегодня в 18:28
#
Volnorez Uraganov
+107
Volnorez Uraganov
Ну хоть так , не всё же амеровским и еврогейким трасгендерам наши миллиарды воровать , надо бы еще нашим что нибудь у них нахлобучить
Сегодня в 19:08
#
Volnorez Uraganov
+107
Volnorez Uraganov
Какой то еврогей нам всем минуса поставил , я тем кто передомной плюсы ставил , и у них уже плюс один было , видать еврогейским полубабам не нравится правда , глаза то колет )))
2 часа назад в 19:38
#
+11
AID_000899.9f27787fbae24106b2c5b96456c767cb.0732
Страна ворья. Никто не хочет заработать, только урвать, стащить и отжать. Вы это называете культурой?! Исходя из общего желания всех отыметь, получается страна латентных пидорасов! Может одумаемся, перестанем желать странного и начнем работать, а не воровать?
2 часа назад в 20:14
#
+4242
Gabriel AID_000899.9f27787fbae24106b2c5b96456c767cb.0732
Вы зря так про США пишите. Эти ребята между прочим отмывали деньги для демпартии США и прокачивали бабло которым финансировали Украину. Дело то старое , наверное 14-15 года. А всплыло оно в рамках начавшейся в США президентской предвыборной компании.
Интернет все помнит.
час назад в 21:03
#
+86
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609 Gabriel
Это какие ребята отмывали деньги для демократов? Которых сейчас обвиняют в краже? Благодарю за уточнение.
50 минут назад
#
Купить рекламу