





Жители России продолжают жаловаться на атаки телефонных мошенников, которые пытаются получить данные банковских карт. Об этом сообщила «Лаборатория Касперского» со ссылкой на свое исследование.По данным компании, в первой половине 2020 года со злоумышленниками, которые выдают себя за работников банков, сталкивалось хотя бы раз половина опрошенных россиян. Сообщается, что мошенники очень тщательно готовятся к таким звонкам и используют методы социальной инженерии.В 42% случаев злоумышленники называли имя, фамилию и отчество жертвы. Чаще всего используется легенды с необходимостью подтвердить данный (72%), уведомлением о блокировке карты (58%) и предложением кредита (57%). В большинстве случаев мошенники пытаются получить код из SMS или данные карты.Специалисты «Лаборатории Касперского» отмечают, что объёмы телефонного мошенничества продолжают расти. По их словам, многие люди до сих пор не распознают подобные звонки и лишаются денег. Если вы подозреваете, что вам звонит мошенник, то лучше сразу закончить разговор и перезвонить на официальный номер банка.