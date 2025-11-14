Российские банки заведут подробное досье на каждого клиента



Фото freepik



Российские банки приступят к созданию комплексных цифровых профилей клиентов, которые будут включать оценку налоговой дисциплины, характера экономической активности, потребительского поведения и наличия статусов, связанных с повышенными рисками. Об этом Российские банки приступят к созданию комплексных цифровых профилей клиентов, которые будут включать оценку налоговой дисциплины, характера экономической активности, потребительского поведения и наличия статусов, связанных с повышенными рисками. Об этом заявила инвестиционный советник Центробанка Юлия Кузнецова. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Центробанк разрабатывает сложную риск-модель, которая анализирует не отдельные транзакции, а поведение человека в целом. Профиль будет формироваться на основе десятков параметров: от регулярности получения доходов до социальной активности клиента. Такой подход, по словам эксперта, позволит эффективнее отличать добросовестных клиентов от жертв мошенников или участников сомнительных схем.Для большинства граждан изменения будут малозаметны — возможны лишь кратковременные задержки при совершении крупных покупок. При этом система не будет препятствовать обычным переводам между счетами одного клиента. Мониторингу подлежат только операции от 200 тысяч рублей, направленные получателям, с которыми у клиента не было транзакций в течение последних шести месяцев. Особое внимание будет уделяться схемам, когда клиента убеждают собрать все средства на одном счете, а затем перевести их третьему лицу. Именно такая цепочка действий — перевод себе, затем незнакомцу — стала ключевым индикатором мошеннических схем. Новая система позволит блокировать подобные операции на втором этапе, когда деньги поступают дропперам.Система не ограничится формальными лимитами. Банки будут анализировать совокупность факторов: попытки дробления операций, нетипичную активность, ускоренное движение средств и другие подозрительные действия. Даже перевод на небольшую сумму может быть заблокирован при наличии тревожных сигналов.