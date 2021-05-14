WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров среди российских чиновников, но многие из них покидают его, будучи несогласными с новой политикой конфиденциальности. Они уходят в другие мессенджеры и обсуждают там рабочие вопросы.
По данным «Дождя», за последние несколько месяцев WhatsApp перестали использовать многие федеральные и региональные чиновники, в том числе министры, их заместители, депутаты и губернаторы.
Чиновники опасаются, что после вступления в силу новой политики конфиденциальности их контакты и переписка окажутся у Facebook, а из-за сбоев в работе приложения произойдёт утечка информации. Они перебираются в Telegram и Signal, а сотрудники Минпромторга с 2020 года используют российский мессенджер MyTeam.
Собеседник, близкий к Правительству РФ, заявил «Дождю», что отказ чиновников от WhatsApp — не до конца осмысленное решение, как правило, это происходит по указанию «сверху». В то же время часть чиновников продолжает использовать этот мессенджер как для личных бесед, так и рабочей переписки, несмотря на запрет.
Об изменениях в политике конфиденциальности было объявлено в январе, они должны были вступить в силу с 8 февраля, однако WhatsApp отложил их введение до 15 мая. Цель их принятия — предоставить возможность обмена пользовательскими данными между различными продуктами Facebook (WhatsApp, самой соцсетью и пр.) WhatsApp собирается ограничить пользователей, которые откажутся принимать изменения: спустя несколько недель они не смогут принимать и отправлять сообщения и файлы, а также принимать и совершать голосовые вызовы и видеозвонки. После 120 дней бездействия аккаунт может быть удалён вместе с историей переписки.
Власти Германии временно запретили WhatsApp собирать дополнительные данные пользователей и передавать их в другие сервисы, принадлежащие Facebook. Такой же запрет может быть принят в других странах Евросоюза.
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