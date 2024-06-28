Российские хакеры взломали Microsoft и украли много интересного

По данным Reuters, в начале 2024 года хакеры из России проникли в компьютерные системы Microsoft и шпионили за почтовыми ящиками сотрудников компании, а также перехватывали электронные письма её клиентов. Об этом в Microsoft рассказали примерно через полгода после того как хакерская атака была раскрыта.
Те же хакеры из группировки Midnight Blizzard, как указывает Microsoft, пытались атаковать специалистов по кибербезопасности, которые расследовали их действия. Сейчас компания уведомляет своих клиентов о произошедшем и предоставляет им подробную информацию о масштабах утечки (например, о том, какие аккаунты подвергались слежке и какие письма были перехвачены). Сколько клиентов пострадало в ходе атаки, не раскрывается.
В январе компания Mirosoft говорила, что группировка Midnight Blizzard получила доступ к «очень небольшому проценту» корпоративных почтовых ящиков. Спустя четыре месяца сообщалось, что хакеры всё ещё пытаются проникнуть в систему, что встревожило многих клиентов Mirosoft. Эти вторжения стали причиной слушаний в Конгрессе в начале этого месяца — на них президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания работает над пересмотром своих методов обеспечения безопасности.
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