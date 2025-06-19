Российские пользователи Android ежедневно теряют громадные деньги. С iPhone такой проблемы нет!

На Петербургском экономическом форуме прозвучала тревожная цифра: россияне каждую неделю в среднем теряют суммарно около 1,2 миллиарда рублей из-за мошеннических схем с бесконтактной оплатой. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, подчеркнув, что угроза нацелена исключительно на владельцев смартфонов на Android.
Ключевая причина эпидемии таких краж — уязвимость экосистемы Android для вредоносов. В отличие от iOS, где все приложения проходят строгую проверку App Store, открытость Android позволяет мошенникам легко распространять «трояны» через сторонние магазины, сайты или соцсети, обходя встроенные защитные механизмы.
Эксперты советуют устанавливать приложения только из официальных источников — Google Play, RuStore, Galaxy Store. Перед оплатой через NFC всегда проверяйте, какое именно приложение активно на экране. Помните: легальные банковские сервисы имеют многоуровневую защиту и не списывают средства без ведома клиента.
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