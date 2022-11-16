Российские правоохранители собрались взламывать OnlyFans

Якутская лаборатория судебной экспертизы, входящая в структуру Минюста РФ, закупит софт для взлома смартфонов и планшетов. Программа обойдётся российскому бюджету более чем в 730 тысяч рублей.Среди требований к хакерскому софту — возможность извлечения информации из приложения OnlyFans. Это сервис для продажи эротического и порнографического контента. Софт также должен извлекать переписку из различных мессенджеров, файлы из облачных хранилищ, логины, пароли и историю просмотра веб-страниц из браузеров.Эксперты в подобных учреждениях взламывают мобильные устройства в основном в рамках уголовных дел и по запросу полиции и спецслужб. Они обычно используют программно-аппаратный комплекс «Мобильный криминалист» от российской компании «МКО Системы» (в прошлом Oxygen Software). Этот комплекс способен извлекать со смартфонов и планшетов данные, хранящиеся в различных приложениях, и расшифровывать их, представляя в читаемом виде.