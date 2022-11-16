Хакеры OnlyFans

Российские правоохранители собрались взламывать OnlyFans

Александр


Якутская лаборатория судебной экспертизы, входящая в структуру Минюста РФ, закупит софт для взлома смартфонов и планшетов. Программа обойдётся российскому бюджету более чем в 730 тысяч рублей.

Среди требований к хакерскому софту — возможность извлечения информации из приложения OnlyFans. Это сервис для продажи эротического и порнографического контента. Софт также должен извлекать переписку из различных мессенджеров, файлы из облачных хранилищ, логины, пароли и историю просмотра веб-страниц из браузеров.

Эксперты в подобных учреждениях взламывают мобильные устройства в основном в рамках уголовных дел и по запросу полиции и спецслужб. Они обычно используют программно-аппаратный комплекс «Мобильный криминалист» от российской компании «МКО Системы» (в прошлом Oxygen Software). Этот комплекс способен извлекать со смартфонов и планшетов данные, хранящиеся в различных приложениях, и расшифровывать их, представляя в читаемом виде.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
O!News
Cсылки по теме:
«Яндекс Маркет» серьезно меняет ассортимент. Что нужно знать?
Центробанк предупредил о новой угрозе для кошельков граждан
Valve значительно улучшила поиск игр в Steam
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Вас могут заблокировать в «Системе быстрых платежей». Вот как это происходит
«Сбер» перестанет работать в Chrome, Edge, Safari и всех других иностранных браузерах
Wildberries не даст вам удалить карту — деньги всё равно продолжат списываться
Телефонные мошенники научились обчищать банковские счета по новой схеме

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+297
Dmitriy
730 т.р. — это ж сколько паяльников закупят...
час назад в 20:02
#
Купить рекламу