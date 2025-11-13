Российские власти призвали не верить в прослушку умными колонками. Не верим?





Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский резко Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский резко раскритиковал рекомендации Роскачества о соблюдении мер предосторожности при использовании умных колонок. Поводом стало предупреждение руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко о том, что такие устройства могут анализировать фоновые разговоры для создания профиля пользователя.

Боярский назвал Кузьменко экспертом в кавычках и обвинил его в распространении «безосновательных цифровых фобий». «Заявление „эксперта“ Роскачества безответственно и провокационно. Распространение безосновательных цифровых фобий среди населения — недопустимо», — заявил депутат.По словам Боярского, он лично связался с несколькими компаниями, которые разрабатывают умные колонки, и они категорически отвергли тезисы Роскачества. В «Яндексе» заявили, что умные колонки и другие гаджеты с «Алисой» активируются только по специальному слову: «Пока не прозвучит активационное слово, устройства с „Алисой“ работают в спящем режиме, не реагируют на человеческую речь и не отправляют её в облако».В Роскачестве продолжают настаивать на своей позиции. Глава организации Сергей Кузьменко считает, что фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования детального профиля пользователя — включая интересы и привычки. Для полной гарантии приватности он рекомендует физически отключать микрофон или само устройство.