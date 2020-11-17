По данным «Медузы», Министерство цифрового развития разработало приложение «Стопкоронавирус. Мои контакты». Оно было создано в сотрудничестве с Apple и Google и скоро появится в App Store и Play Маркете.
Это приложение отслеживает мобильные устройства, находящиеся поблизости с ползователем, и оповещает его в том случае, если у тех, с кем он контактировал, будет обнаружен COVID-19. Подобные приложения уже были созданы и выпущены властями некоторых европейских стран.
«Все контакты анонимно записываются на ваше устройство. Если другой человек заболевает, он вводит эту информацию в приложение, и вы уведомляетесь о возможном риске. Информация анонимна, личность заболевшего не раскрывается. Данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через 14 дней», — пишут разработчики.
Интеграции этого приложения с «Госуслугами» не будет, оно полностью анонимное. Пользователь сможет самостоятельно решить, что ему делать, если в числе его контактов оказались заражённые — например, сможет самоизолироваться или обратиться в больницу для проведения теста. В основе этого сервиса лежит совместная разработка Apple и Google под названием Exposure Notification, встроенная с недавних пор в iOS и Android.
«Не требуется регистраций — достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания — дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват», — рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.
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Я включил и интересно она работает?