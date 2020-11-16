Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало законопроект, в случае принятия которого операторы сотовой и фиксированной связи будут обязаны бороться с телефонным мошенничеством, спамом и фродом. Сейчас у них нет такой обязанности, а огромное количество голосового трафика и SMS им даже выгодно, ведь в последнее время абоненты всё реже пользуются этими услугами, предпочитая общаться в мессенджерах и соцсетях.
Предложенный законопроект устанавливает для операторов обязанность устанавливать специальное оборудования для выявления и блокировки телефонных номеров мошенников. Кроме того, любой абонент сможет обратиться к оператору с жалобой на конкретный номер, и оператор обязан зафиксировать эту жалобу, провести проверку и предоставить абоненту ответ о мерах, которые были предприняты. Система проверки будут утверждена Правительством РФ.
По данным «Коммерсанта», у большинства российских операторов связи уже есть системы для выявления подозрительных звонков и сообщений. На деле это ни к чему полезному не приводит. Только за третий квартал 2020 года Центробанк передал операторам информацию о 9,6 тысячах номерах, использующихся для мошеннических действий. Из них было заблокировано только 66 номеров.
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