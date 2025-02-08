Россию оградят от звонков из недружественных стран

Александр


Владимир Путин по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека утвердил перечень поручений. Среди прочего — проработать дополнительные меры защиты от мошеннических звонков с территории Украины и других «недружественных» по отношению к РФ государств. Ответственными назначены председатель правительства РФ Мишустин М.В., директор ФСБ Бортников А.В., министр внутренних дел РФ Колокольцев В.А., им дан срок — к 1 июля 2025 г.

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Поручения опубликованы на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России и МВД России:

а) разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан Российской Федерации от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

б) представить предложения о повышении уровня идентификации абонентских номеров, используемых органами публичной власти и организациями при взаимодействии с гражданами Российской Федерации, рассмотрев вопрос о целесообразности отображения на пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании) абонентов сведений о принадлежности телефонных номеров органам публичной власти и организациям.

По данным Центробанка, в России наблюдается рекордный рост объёма мошеннических операций с денежными средствами граждан. Так, только в третьем квартале 2024 года с их банковских счетов было выведено 9,3 млрд рублей, а с января по сентябрь 18,4 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2023 год мошенники похитили у жителей РФ 11,6 млрд рублей.
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Комментарии

YABLOKOFON
+376
YABLOKOFON
Все мошеннические звонки и спам что я видел были 100% с территории рф но и тут Украина виновата 😂
2 часа назад в 14:08
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+41
makc80 YABLOKOFON
Ну да, Украина это и есть Россия, так что 100%, тока говор чуток есть у них и денюшка уходит в другой общаг)))
53 минуты назад
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+648
law
А ловить и наказывать мошенников ни судьба как то?(
32 минуты назад
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