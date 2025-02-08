Россию оградят от звонков из недружественных стран

Владимир Путин по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека утвердил перечень поручений. Среди прочего — проработать дополнительные меры защиты от мошеннических звонков с территории Украины и других «недружественных» по отношению к РФ государств. Ответственными назначены председатель правительства РФ Мишустин М.В., директор ФСБ Бортников А.В., министр внутренних дел РФ Колокольцев В.А., им дан срок — к 1 июля 2025 г.
Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России и МВД России:
а) разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан Российской Федерации от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
б) представить предложения о повышении уровня идентификации абонентских номеров, используемых органами публичной власти и организациями при взаимодействии с гражданами Российской Федерации, рассмотрев вопрос о целесообразности отображения на пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании) абонентов сведений о принадлежности телефонных номеров органам публичной власти и организациям.
По данным Центробанка, в России наблюдается рекордный рост объёма мошеннических операций с денежными средствами граждан. Так, только в третьем квартале 2024 года с их банковских счетов было выведено 9,3 млрд рублей, а с января по сентябрь 18,4 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2023 год мошенники похитили у жителей РФ 11,6 млрд рублей.