



Банк «Дом.РФ» предупредил об утечке данных примерно ста тысяч своих клиентов. Эта информация выставлена на продажу на одном из форумов в даркнете. Полная база стоит 100 тысяч рублей, отдельные строки с данными за 2021 год продаются поштучно по 15 рублей, за вторую половину 2020 года по 10 рублей, а за первую половину 2020 года по 7 рублей.



Утечка затронула граждан РФ, которые подавали заявку на получение кредита, и стала возможна из-за уязвимости в системе дистанционной передаче первичных данных. К хакерам попали ФИО потенциальных заёмщиков, адреса их электронной почты, номера телефонов и суммы, которые они рассчитывали получить в качестве кредита.



В базе также содержится информация о гражданах, которым был одобрен кредит. В их случае также утекли паспортные данные, ИНН, СНИЛС, дата рождения, адреса проживания и места работы, размер дохода и сведения о поручителях и доверенных лицах. Этих данных может быть достаточно для незаконного получения кредита без ведома лица, на которого оформляются банковские документы.



«Дом.РФ» подчёркивает, что утёкшие данные не могут использоваться для доступа к банковским счетам, поэтому клиентам не стоит опасаться. Тем не менее лица обладающие этой базой, могут использовать её для обзвона граждан, потенциально нуждающихся в заёмных средствах, и выуживания у них платёжных данных, чтобы опустошить их банковские краты и счета. Юристы советуют клиентам банка «Дом.РФ» сменить паспорта, а также обратиться в полицию по факту утечки личных данных.







